Власти Вильнюса в честь 80-летия Победы установили урну «для советской ностальгии»

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 47 0

Рядом поставили мусоровоз с таким же посланием и гербом Украины.

Власти Вильнюса в честь 80-летия Победы установили урну «для советской ностальгии»

Фото: Valdas Benkunskas/Meta*

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Власти Вильнюса установили на одной из улиц мусорный бак с надписью «для гвоздик и советской ностальгии». Об этом сообщил мэр литовской столицы Валдас Бенкунскас в своих социальных сетях.

Красные буквы на белом фоне с гербом Украины — именно так выглядела надпись, нанесенная на урну. Рядом стояла мусороуборочная машина с таким же посланием.

«Для всех, кто ностальгирует по временам рядом с русскими, мы приготовили подходящее место в городе для символов дани», — написал мэр.

Акция вызвала бурную реакцию в соцсетях: часть пользователей поддержала решение, другие посчитали его провокацией.

Ранее 5-tv.ru писал, что русофобская элита Европы преследует граждан за празднование Дня Победы. Например, в Молдавии за георгиевскую ленту теперь полагается штраф. А на Украине этот день решили провести по-другому — под европейскую повестку. Там сегодня отмечают так называемый «День Европы». В Киев собираются министры иностранных дел стран ЕС и другие официальные лица.

* — признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.86
-0.10 92.14
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:21
Передали теплые слова: Путин и Трамп поздравили друг друга с Днем Победы
22:10
Фицо ответил на критику Каллас по поводу его визита в Москву на празднование 9 Мая
21:55
Тысячи ярких огней: прямая трансляция салюта в честь Победы в ВОВ из Петербурга
21:55
Праздничный салют в честь 80-летия Великой Победы: прямая трансляция
21:50
«Общался со Сталиным, помогал Рокоссовскому»: ветеран Пономаренко о встречах с первыми лицами СССР
21:38
«Россия — гарант безопасности Сербии»: Путин высоко оценил партнерство двух стран

Сейчас читают

«Золотой щит»: США переносят войну в космос — подробности
Тысячи ярких огней: прямая трансляция салюта в честь Победы в ВОВ из Петербурга
Праздничный салют в честь 80-летия Великой Победы: прямая трансляция
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу