Власти Вильнюса в честь 80-летия Победы установили урну «для советской ностальгии»

Власти Вильнюса установили на одной из улиц мусорный бак с надписью «для гвоздик и советской ностальгии». Об этом сообщил мэр литовской столицы Валдас Бенкунскас в своих социальных сетях.

Красные буквы на белом фоне с гербом Украины — именно так выглядела надпись, нанесенная на урну. Рядом стояла мусороуборочная машина с таким же посланием.

«Для всех, кто ностальгирует по временам рядом с русскими, мы приготовили подходящее место в городе для символов дани», — написал мэр.

Акция вызвала бурную реакцию в соцсетях: часть пользователей поддержала решение, другие посчитали его провокацией.

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