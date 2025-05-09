Фицо ответил на критику Каллас по поводу его визита в Москву на празднование 9 Мая

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 35 0

Премьер-министр приехал в столицу почтить память более 60 тысяч солдат, погибших за Словакию.

Фицо ответил на критику Каллас по поводу его визита в Москву на празднование 9 Мая

Фото: © РИА Новости/Анатолий Медведь

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ответил на критику главы евродипломатии Каи Каллас, осудившей его визит в Москву на празднование 80-летия Победы. В опубликованном заявлении в социальных сетях Фицо отметил, что Каллас не имеет полномочий вмешиваться во внутренние дела Словакии и критиковать действия его правительства.

Он подчеркнул, что приехал в Россию, чтобы почтить память более 60 тысяч советских солдат, которые погибли при освобождении его государства.

«Я спрашиваю Вас, как можно заниматься дипломатией и внешней политикой, если политики не должны встречаться и вести нормальный диалог по вопросам, по которым у них есть разногласия?» — возмутился Фицо.

Он добавил, что не поддерживает политику создания «нового железного занавеса», которой, по его мнению, придерживается Каллас.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин сделал комплимент премьер-министру Роберту Фицо после приема в Кремле по случаю празднования 80-летия Великой Победы.

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