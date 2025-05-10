Иностранные журналисты отметили ценность репринта исторического номера «Известий»

Репринт исторического номера газеты «Известия» от 9 мая 1945 года стал настоящим открытием для колумбийских журналистов. Пример точной копии легендарного издания произвел на них сильное впечатление, став для многих ценным историческим свидетельством.

«Мы можем взять ее домой и показать нашей семье или друзьям. Было бы интересно вспомнить что-то или, по крайней мере, узнать, что чувствовали русские люди или что было в газете в тот день, как это было представлено в газетах», — поделился журналист Алла Ибрагим.

Его коллега Сара Лопез Хенао добавила, что такая копия позволяет ей почувствовать атмосферу той эпохи и понять, как воспринимались события в СССР в момент победы.

Газета «Известия» приурочила выпуск репринта к 80-летию Победы. Более 200 тысяч экземпляров были переданы ветеранским и волонтерским организациям, музеям и военным учреждениям России. Уникальную копию также получили почетные гости парада Победы в Москве.

Ранее 5-tv.ru писал, что кубинский журналист назвал репринт «Известий» от 9 мая 1945 года ценностью.