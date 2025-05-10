Иностранные журналисты отметили ценность репринта исторического номера «Известий»

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 19 0

Газета позволяет узнать, что чувствовали люди 9 Мая 1945 года.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Репринт исторического номера газеты «Известия» от 9 мая 1945 года стал настоящим открытием для колумбийских журналистов. Пример точной копии легендарного издания произвел на них сильное впечатление, став для многих ценным историческим свидетельством.

«Мы можем взять ее домой и показать нашей семье или друзьям. Было бы интересно вспомнить что-то или, по крайней мере, узнать, что чувствовали русские люди или что было в газете в тот день, как это было представлено в газетах», — поделился журналист Алла Ибрагим.

Его коллега Сара Лопез Хенао добавила, что такая копия позволяет ей почувствовать атмосферу той эпохи и понять, как воспринимались события в СССР в момент победы.

Газета «Известия» приурочила выпуск репринта к 80-летию Победы. Более 200 тысяч экземпляров были переданы ветеранским и волонтерским организациям, музеям и военным учреждениям России. Уникальную копию также получили почетные гости парада Победы в Москве.

Ранее 5-tv.ru писал, что кубинский журналист назвал репринт «Известий» от 9 мая 1945 года ценностью.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.86
-0.10 92.14
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:55
Иностранные журналисты отметили ценность репринта исторического номера «Известий»
2:40
«Такой праздник чувствуется везде»: как Сергей Гармаш отмечает День Победы
2:25
«Самый главный праздник»: как в Луганске прошел День Победы
2:10
«Победа — наше достояние»: Башмет поделился чувствами в отношении 9 Мая
1:55
«Солнце» и «Матрешка»: какие праздничные салюты могли наблюдать жители Москвы
1:40
«Катюша» и фронтовая форма: как в Минске прошел Парад Победы

Сейчас читают

«Золотой щит»: США переносят войну в космос — подробности
Тысячи ярких огней: прямая трансляция салюта в честь Победы в ВОВ из Петербурга
«Общался со Сталиным, помогал Рокоссовскому»: ветеран Пономаренко о встречах с первыми лицами СССР
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу