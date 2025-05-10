Вдова Героя РФ Сергея Чебнева стала почетным гостем Парада Победы в Москве

Вдова погибшего в зоне СВО Героя России Сергея Чебнева стала почетным гостем Парада Победы на Красной площади. Ольга наблюдала за торжествами с центральной трибуны рядом с президентом РФ Владимиром Путиным и лидерами иностранных государств.

«Очень приятно, что нас сюда позвали. Чувство такого масштаба парада, чувство гордости за нас, за то, что у нас такое вообще происходит», — поделилась впечатлениями женщина с нашим корреспондентом.

Ольга Чебнева была приглашена на главный Парад Победы с детьми — сыном и дочерью. По ее словам, участие в мероприятиях, прославляющих подвиги героев, — дань уважения к мужчинам, которые сражались за Отечество в прошлом и к тем, что находится на передовой прямо сейчас.

«Память важна всегда. И память прошлого, и память тех ребят, которые сейчас ценой своей жизни защищает интересы, так как я вообще за увековечение тех ребят, которые жили с нами. И, соответственно, мы знаем, учили историю тех героев. И хотелось бы, чтобы сейчас помнили и запоминали тех ребят, которых мы знаем, с которыми мы жили. Это очень важно», — сказала Ольга.

Командир батальона 9-го полка Сергей Чебнев в августе 2024 года защищал село Малая Локня в Курской области. Он взял под контроль личный состав трех полков и в течение 12 дней они под его руководством держали оборону населенного пункта. Чебнев погиб во время столкновения штурмовой группы и украинских боевиков. Посмертно удостоен медали «Золотая Звезда».

Чебнев принес свою жизнь в жертву не только ради защиты своих товарищей, но и ради мирных жителей. Благодаря ему им удалось спрятаться в безопасном месте.