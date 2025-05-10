В Магнитогорске люди застряли вниз головой на аттракционе

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 11 0

На помощь им быстро пришел местный «Крепкий орешек».

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Магнитогорске заклинило один из аттракционов, находящиеся в нем люди оказались просто подвешены вниз головой. Об этом сообщает местный Telegram-канал «Магнитогорск. Главное!»

В городском парке развлечений экстремальный аттракцион на полном ходу внезапно остановился, оставив пассажиров в подвешенном состоянии на 15 минут. По словам очевидцев, люди кричали от страха и звали на помощь.

Запустить механизм удалось технику, сотруднику парку, которого прозвали «Крепкий орешек». Некоторые освободившиеся люди были очень напуганы и тут же покинули парк развлечений, другие же остались как ни в чем не бывало и продолжили кататься. Никто не пострадал.

В интернете также нашлись те, кто стал сравнивать ситуацию с иностранным фильмом «Пункт назначения». Поскольку в одной из частей ситуация развивалась как раз на аттракционе.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в городском округе Истра Московской области по-прежнему лишены электроэнергии 46 населенных пунктов, а также 128 садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ), которые передали заявки.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.86
-0.10 92.14
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:21
В Магнитогорске люди застряли вниз головой на аттракционе
12:04
Свыше 7 миллионов россиян присоединились к виртуальной минуте молчания в День Победы
11:39
Вдова Героя РФ Сергея Чебнева стала почетным гостем Парада Победы в Москве
11:22
В Донецке развернули 200-метровый флаг ДНР в память о независимости
11:06
В Индии сообщили о переброске Пакистаном войск к границе
10:51
В Германии обнаружили тело скандально известного рэпера Xatar

Сейчас читают

«Золотой щит»: США переносят войну в космос — подробности
«Неисчерпаемое вдохновение и сила»: Бодров о связи музыки и Великой Победы
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 мая, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу