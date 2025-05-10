Советский аппарат «Космос-482» сошел с орбиты и упал в Индийский океан

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 45 0

Спутник запустили для исследования Венеры в 1972 году.

Аппарат «Космос-482» сошел с орбиты и упал в океан

Фото: www.globallookpress.com/Nasa

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Советский аппарат «Космос-482», запущенный для исследования Венеры, затонул в Индийском океане к западу от Джакарты в 9:24 по московскому времени. Об этом сообщили в «Роскосмосе».

«Запущенный в 1972 году космический аппарат „Космос-482“ прекратил существование, сойдя с орбиты и упав в Индийском океане», — сказано в сообщении в Telegram-канале корпорации.

Аппарат упал в океан после управляемого снижения с орбиты. Контроль над процессом осуществлялся средствами автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.

«Космос-482» был запущен весной 1972 года с космодрома Байконур. Первые три этапа прошли успешно, аппарат вышел на околоземную орбиту. Однако из-за аварии разгонного блока, который проработал только 125 секунд из положенных 192, «Космос-482» не смог выйти на межпланетную траекторию и остался на эллиптической орбите Земли.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что челябинские школьники запустили в стратосферу спутник, собранный своими руками. Свою идею они воплотили благодаря проекту «Разгон Космос». В нем самые талантливые школьники из разных уголков России под прицелом телекамер берутся за разработки космических масштабов.

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