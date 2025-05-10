«Мы дразнили его»: брат нового Папы Римского рассказал об их детстве

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 41 0

Старший брат избранного папы римского Льва XIV рассказал о его детстве

старший брат нового Папы Римского рассказал о его детстве в пригороде Чикаго

Фото: www.globallookpress.com/Rocco Pettini

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Роберт Прево всегда выделялся на фоне ровесников.

Старший брат недавно избранного Папы Римского Льва XIV — Луи — рассказал, что в детстве понтифик любил изображать священника, а потому часто становился объектом насмешек.

«Мы часто дразнили его: «Ха-ха-ха, ты будешь Папой Римским», — приводит слова Луи The New York Times.

Избрание Льва XIV (в миру — Роберта Прево — Прим. ред.) стало большой неожиданностью. В списке фаворитов его кандидатура отсутствовала, да и американец, возглавляющий Римско-католическую церковь, — беспрецедентный случай.

Роберт Прево родом из пригорода Чикаго. Его старший брат рассказал, что тот всегда выделялся на фоне ровесников. Пока он играл в священника, остальные мальчишки предпочитали примерять амплуа ковбоев или грабителей. Луи не скрывает, что иногда мог сильно обидеть брата.

«Боже, это было будто вчера, я сбрасывал его с лестницы. А теперь он — Папа», — рассказал он.

Последний раз братья общались перед конклавом — церемонией избрания нового Папы Римского. Луи шокирован и не знает, как будет складываться общение в дальнейшем.

«Я не знаю, можно ли просто так взять и позвонить Папе. Это как позвонить президенту или что-то в этом роде», — заключил брат понтифика.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто такой Лев XIV из США.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.86
-0.10 92.14
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:52
Песков: Путин не раз заявлял о своей готовности к диалогу с мировыми лидерами
16:38
Путин рассказал о перспективах расширения экономического сотрудничества с Вьетнамом
16:19
«Поздравляю обе страны»: Трамп о прекращении огня между Индией и Пакистаном
16:00
«Содрогается весь мир»: президент Буркина-Фасо о российском комплексе «Орешник»
15:42
«Мы дразнили его»: брат нового Папы Римского рассказал об их детстве
15:24
«Пузо треснуло»: внучка Стриженова показала себя после седьмых родов

Сейчас читают

Президент Бразилии: вся Европа должна была находиться в Москве 9 мая
Мадуро возложил цветы к монументу «Мать-Родина» в Петербурге
SHAMAN завершил масштабный марафон песен военных лет: яркие кадры
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу