«Мы дразнили его»: брат нового Папы Римского рассказал об их детстве

Старший брат избранного папы римского Льва XIV рассказал о его детстве
Фото: www.globallookpress.com/Rocco Pettini
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Роберт Прево всегда выделялся на фоне ровесников.
Старший брат недавно избранного Папы Римского Льва XIV — Луи — рассказал, что в детстве понтифик любил изображать священника, а потому часто становился объектом насмешек.
«Мы часто дразнили его: «Ха-ха-ха, ты будешь Папой Римским», — приводит слова Луи The New York Times.
Избрание Льва XIV (в миру — Роберта Прево — Прим. ред.) стало большой неожиданностью. В списке фаворитов его кандидатура отсутствовала, да и американец, возглавляющий Римско-католическую церковь, — беспрецедентный случай.
Роберт Прево родом из пригорода Чикаго. Его старший брат рассказал, что тот всегда выделялся на фоне ровесников. Пока он играл в священника, остальные мальчишки предпочитали примерять амплуа ковбоев или грабителей. Луи не скрывает, что иногда мог сильно обидеть брата.
«Боже, это было будто вчера, я сбрасывал его с лестницы. А теперь он — Папа», — рассказал он.
Последний раз братья общались перед конклавом — церемонией избрания нового Папы Римского. Луи шокирован и не знает, как будет складываться общение в дальнейшем.
«Я не знаю, можно ли просто так взять и позвонить Папе. Это как позвонить президенту или что-то в этом роде», — заключил брат понтифика.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто такой Лев XIV из США.
Читайте также
80%
Нашли ошибку?