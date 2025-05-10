«Друзья разбегаются»: знакомые с P. Diddy звезды игнорируют скандальный судебный процесс

Эксперты уверены: причина в банальном страхе — никто не хочет запятнать свою репутацию.

Звезды шоу-бизнеса в США не хотят высказываться на суде скандального продюсера и рэпера Шона Комбса, известного под псевдонимом P. Diddy. Об этом сообщает NBC.

Многие уверены: причина в банальном страхе — никто не хочет запятнать свою репутацию.

«Люди не высказываются, потому что не хотят никаких последствий», — цитирует издание слова критика и журналиста Геррика Кеннеди.

Другое мнение высказала Мэдисон Грей, бывший редактор портала BET. Она уверена, что дело в неодобрении поступков продюсера.

«Его влиятельные друзья разбегаются. Никто не хочет быть связанным. Когда все хорошо, вечеринки проходят отлично, выпивка льется рекой. Но как только что-то идет не по плану, дружба заканчивается», — сказала журналист.

Круг сторонников Комбса на данный момент совсем ничтожный. Но и в нем есть заметные фигуры, например, Канье Уэст, который неоднократно высказывался в сети в защиту приятеля.

Также на стороне P. Diddy был и экс-продюсер Bad Boy Records (компания принадлежит Комбсу. — Прим. ред.) Стиви Джей и певец Ray J.

Арест рэпера P. Diddy

В сентябре 2024 года рэпера и продюсера P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) арестовали по подозрению в вымогательстве и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Утверждается, что на его знаменитых «Белых вечеринках» для американских селебрити имели место не только разврат и наркотики, но и насилие в отношении несовершеннолетних детей. Всего таких обвинений — более ста. Рэпер пытался выйти из-под ареста под залог в 50 миллионов долларов, однако суд отказал ему в этом.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывшая ассистентка Канье Уэста пустилась в бега из-за угроз с его стороны.