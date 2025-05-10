«Новое качество, новая ступенька»: Лихачев о соглашении с Вьетнамом по энергетическому вопросу

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 36 0

Лихачев прокомментировал подписание соглашения между Россией и Вьетнамом

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Смирнов; 5-tv.ru

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Наши страны, отметил глава «Росатома», сотрудничают уже долгие годы.

Вьетнам возвращается к атомной энергетике российского дизайна. Важный результат переговоров между Россией и ее азиатским партнером озвучил в беседе с 5-tv.ru генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Правительство Вьетнама после многих лет, 15 лет обсуждений, вернулась — А — к атомной энергетике, Б — к атомной энергетике российского дизайна… Это, конечно, дорогого стоит», — отметил государственный деятель.

Не менее значимый пункт договоренностей — строительство нового исследовательского центра.

«Мы зафиксировали начало строительства нового исследовательского центра, центра ядерной науки во Вьетнаме… Это новое качество. Новая ступенька отношений, поэтому то, что мы вышли на площадку в провинции Донгань по строительству… Это важно», — подчеркнул Лихачев.

Глава «Росатома» отметил, что Россия и Вьетнам сотрудничает долгие годы, с 80-х годов прошлого столетия. За это время было подготовлено сотни специалистов в сфере энергетики, проведено много совместных исследований и участий в международных институтах. Например, в таких, как Объединенный институт ядерных исследований.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин рассказал о перспективах расширения экономического сотрудничества с Вьетнамом.

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