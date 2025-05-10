Путин рассказал о перспективах расширения экономического сотрудничества с Вьетнамом

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 34 0

В нынешнем году исполнилось 75 лет со дня установления дипломатических связей между двумя государствами.

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина и генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лама, по итогам которых был подписан важный пакет документов, направленных на дальнейшее развитие стратегического партнерства между странами.

«В нынешнем году исполнилось 75 лет установления дипломатических связей между нашими государствами. За эти годы двухсторонние отношения окрепли, обрели статус всеобъемлющего стратегического партнерства и продолжают поступательно развиваться в духе равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга», — заявил Путин.

В ходе переговоров стороны обсудили широкий круг вопросов, включая экономическое сотрудничество и международные инициативы.

Один из ключевых акцентов сделан на дальнейшем расширении торговых связей между странами. В частности, российский президент подчеркнул, что товарооборот между РФ и Вьетнамом в прошлом году увеличился более чем на 20% и достиг шести миллиардов долларов. Хотя этот показатель все еще ниже уровня 2021 года, Путин выразил уверенность, что с учетом действующих соглашений о свободной торговле и усиления экономического взаимодействия, страны смогут не только вернуться к прежним уровням, но и значительно превзойти их.

В ходе официальных мероприятий также состоялась церемония обмена подписанными документами, в том числе меморандумами о сотрудничестве между российскими и вьетнамскими организациями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошли встречи президента России Владимира Путина с мировыми лидерами.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.86
-0.10 92.14
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:52
Песков: Путин не раз заявлял о своей готовности к диалогу с мировыми лидерами
16:38
Путин рассказал о перспективах расширения экономического сотрудничества с Вьетнамом
16:19
«Поздравляю обе страны»: Трамп о прекращении огня между Индией и Пакистаном
16:00
«Содрогается весь мир»: президент Буркина-Фасо о российском комплексе «Орешник»
15:42
«Мы дразнили его»: брат нового Папы Римского рассказал об их детстве
15:24
«Пузо треснуло»: внучка Стриженова показала себя после седьмых родов

Сейчас читают

Президент Бразилии: вся Европа должна была находиться в Москве 9 мая
Мадуро возложил цветы к монументу «Мать-Родина» в Петербурге
SHAMAN завершил масштабный марафон песен военных лет: яркие кадры
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу