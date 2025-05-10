В Обнинске дети осквернили символ Победы

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 135 0

Их действия попали на видео.

В Обнинске дети сорвали георгиевский флаг

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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В городе Обнинске Калужской области дети топтали ногами флаг, выполненный в цветах георгиевской ленты. Инцидент, произошедший в жилом комплексе «ПростоКосмос 2.0», попал на камеры видеонаблюдения. Они оказались в распоряжении 5-tv.ru.

тексттекст. 5-tv.ru

Интересно, что в Обнинске происшествия с порчей государственной символики и знамен Победы не в новинку. Так в 2022 году жительница города плюнула на флаг страны, об этом писал MK.RU.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что подростки осквернили Вечный огонь в Казани. По информации пресс-службы Следственного комитета РФ (СК), инцидент произошел рядом с парком Горького. Прохожие успели заснять подростков на видео. На кадрах показано, как нарушители порядка смеются, фотографируются, греют руки у Вечного огня, потом пламя гаснет, и четверо несовершеннолетних парней убегают.

Следственные органы СК РФ по Республике Татарстан возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России»). Подростков нашли и доставили в отдел полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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