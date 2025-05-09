В МИД РФ выразили надежду на продолжение российско-ватиканского диалога

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 21 0

В ведомстве отметили, что отношения между Россией и Святым престолом завязаны на взаимоуважении и схожести во взглядах.

В МИД выразили надежду на продолжение российско-ватиканского диалога

Фото: www.globallookpress.com/Stefano Spaziani

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова высказала надежду на продолжение развития отношений между Кремлем и главой Римско-католической церкви. Дипломат сделала такое заявление в связи с назначением нового Папы Римского Льва XIV. Ее комментарий опубликован на официальном сайте МИД РФ.

«Рассчитываем, что с избранием папы с главой Римско-католической церкви продолжится поступательное развитие российско-ватиканского диалога на основе равноправия и взаимного уважения», — сказала она.

Захарова отметила схожесть России и Ватикана в ценностях, взглядах и стремлениях в вопросах организации мирового порядка. Она также добавила, что эти отношения завязаны на взаимоуважении.

Роберта Прево избрали главой католической церкви на конклаве 8 мая. Голосование длилось два дня. Понтифик взял себе служебное имя Лев XIV.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин поздравил Льва XIV с избранием на пост Папы Римского. Глава страны рассказал, что у него есть уверенность в последующем конструктивном диалоге между Ватиканом и Кремлем. Он также пожелал новому понтифику здоровья и благополучия.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.86
-0.10 92.14
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:15
«С Днем Победы» — Мизулина и SHAMAN спустились в московское метро
16:06
В МИД РФ выразили надежду на продолжение российско-ватиканского диалога
15:55
Путин не одинок: что зарубежные СМИ пишут о Параде Победы в Москве
15:40
Провал Запада: в США отреагировали на участие мировых лидеров в Параде Победы в Москве
15:32
В одном строю: «Бессмертный полк» объединил сотни человек в Петербурге
15:20
Гостям Парада Победы в Москве подарили репринт исторического номера «Известий»

Сейчас читают

«Золотой щит»: США переносят войну в космос — подробности
Более миллиона человек: прямая трансляция «Бессмертного полка» в Петербурге
Никто не забыт: прямая трансляция акции «Бессмертный полк» в честь 80-летия Дня Победы
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу