«Довели»: бывшая жена Паши Техника запретила его друзьям подходить к могиле рэпера

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 39 0

Ева Карицкая уверена в причастности приятелей Паши Техника к его смерти

Бывшая жена Паши Техника запретила его друзьям подходить к могиле рэпера

Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

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Ева Карицкая эмоционально обратилась ко всем, кто пытается заработать на имени музыканта.

Бывшая супруга рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев. — Прим. ред.) Ева Карицкая запретила близким приятелям исполнителя появляться у его могилы. Такое заявление она опубликовала в своем Telegram-канале.

По словам экс-избранницы скончавшегося музыканта, людей, которые были приближены к Технику при его жизни, интересовали лишь деньги.

«Тех „друзей“, которые довели Пашу до могилы, попрошу вообще туда не приходить, либо так, чтобы я об этом не знала», — написала она.

Отреагировала Карицкая крайне эмоционально. Не обошлось и без бранных слов. К тому же она высказалась о возможном мерче с Техником, пояснив, что его не получится издать без согласования с ней или с родителями рэпера. Если она обнаружит нарушение этого условия, то сразу направит заявление в суд.

«Есть люди, с которыми согласовано, а есть те, кто делает отсебятину, лишь бы наживиться», — возмущенно отметила бывшая возлюбленная артиста.

Несмотря на расставание с ушедшим из жизни музыкантом, Ева занималась выбором его посмертного памятника за четыре миллиона рублей и в целом часто высказывалась об исполнителе.

Паша Техник умер 5 апреля в Таиланде. Ему было 40 лет. Причиной трагедии врачи назвали септический шок, который развился на фоне тяжелой пневмонии. Похоронили артиста в России.

Ева и Павел разошлись два года назад. У супругов остался сын Иван, которому сейчас шесть лет.

Ранее, писал 5-tv.ru, бывшая жена Паши Техника рассказала о его последних днях.

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