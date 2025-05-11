«Если Водолей, то все»: как Инстасамка выбирает футболистов в свой клуб

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 1 917 0

Инстасамка при выборе футболиста в свой клуб опирается астрологию

Муж Инстасамки заявил, что рэперша выбирает футболистов по знакам зодиака

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Оказывается, важны не только навыки спортсмена.

Исполнительница Дарья Зотеева (Инстасамка) использует астрологию при выборе спортсменов для своего футбольного клуба «Чертаново-Медиа». Об этом рассказал ее муж музыкальный продюсер Олег Еропкин, более известный как Олег Moneyken в эфире YouTube-шоу «Дымоход».

По его словам, без согласования с его женой никто не может принять нового участника, потому что она использует специальные мистические техники. Доходит до того, что кандидат должен назвать свой знак зодиака.

«Если вратарь, просто Водолей, то все — нет. Если дата не подходит по арканам, шестерка закрыта в восьмерке, то мы пас, скип», — рассказал шоумен.

В социальных сетях такой подход критикуют, ведь в спорте главное не то, когда человек родился, а какой у него опыт. Но у певицы свой подход и взгляд.

Известно, что клуб «Чертаново-Медиа» был основан всего год назад. На данный момент команда выступает в турнирах «Т-Лиги», где играют по правилам, вдохновленными уличным футболом, а также в Кубке надежды Медиалиги имени Отара Кушанашвили. У команды уже есть ряд наград, среди которых лидерство в «Кореша Media Cup» и место призера в первом сезоне «Т-Лиги».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что бывшая жена юмориста Михаила Галустяна прокомментировала слухи о любовнице.

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«Если Водолей, то все»: как Инстасамка выбирает футболистов в свой клуб

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