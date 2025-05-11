Ле Пен: поведение Макрона похоже на подготовку к вооруженному конфликту

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 22 0

Президент Франции не хочет мира.

Ле Пен: поведение Макрона похоже на подготовку к вооруженному конфликту

Фото: Barange Nathan/ABACA/ТАСС

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Действия президента Франции Эммануэля Макрона на международной арене напоминают подготовку к войне, считает Марин Ле Пен, лидер французской партии «Национальное объединение». Она высказала свое мнение в эфире телеканала BFMTV 11 мая.

«Не уверена, хочет ли Макрон мира. Кажется, что он готовится к конфликту. Неопределенность в его поведении говорит об этом. Если он на самом деле хочет мира, то нужно прислушиваться к любым предложениям в поддержку прекращения украинского кризиса», — заявила Марин Ле Пен.

Она подчеркнула, что он неоднократно заявлял о наличии у него плана урегулирования ситуации на Украине, но пока его попытки не увенчались успехом.

В ходе своей пресс-конференции, состоявшейся 11 мая, Владимир Путин заявил о готовности России к возобновлению прямых переговоров с Украиной в Стамбуле, которые должны начаться 15 мая. В тот же день Юрий Ушаков, помощник президента России, сообщил, что Кремль объявит о составе участников переговоров в Стамбуле.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп настоял на том, что Украина обязана согласиться на переговоры с Россией.

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