Трамп: Украина должна немедленно согласиться на предложение Путина

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 6 0

Президент США заявил, что переговоры в Стамбуле будут иметь ключевую роль.

Трамп: Украина должна немедленно согласиться на предложение Путина

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обратился к Киеву с призывом безотлагательно принять предложение российского лидера Владимира Путина о проведении переговоров.

"Украина должна согласиться на это немедленно", – написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его мнению, эта встреча поможет определить, «есть ли шансы на заключение соглашения».

В ночь на воскресенье, 11 мая, президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с инициативой о возобновлении прямых переговоров с Украиной. 

Президент России заявил, что 15 мая в Стамбуле можно будет начать переговоры без каких-либо предварительных условий.

Позднее Владимир Путин провел беседу по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турецкий лидер одобрил инициативу российского президента и заявил о своей готовности организовать встречу представителей Москвы и Киева в Стамбуле.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский ответил на предложение Владимира Путина о прямых переговорах. Он назвал инициативу Москвы "позитивным сигналом".

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