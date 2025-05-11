Трамп: Украина должна немедленно согласиться на предложение Путина

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обратился к Киеву с призывом безотлагательно принять предложение российского лидера Владимира Путина о проведении переговоров.

"Украина должна согласиться на это немедленно", – написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его мнению, эта встреча поможет определить, «есть ли шансы на заключение соглашения».

В ночь на воскресенье, 11 мая, президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с инициативой о возобновлении прямых переговоров с Украиной.

Президент России заявил, что 15 мая в Стамбуле можно будет начать переговоры без каких-либо предварительных условий.

Позднее Владимир Путин провел беседу по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турецкий лидер одобрил инициативу российского президента и заявил о своей готовности организовать встречу представителей Москвы и Киева в Стамбуле.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский ответил на предложение Владимира Путина о прямых переговорах. Он назвал инициативу Москвы "позитивным сигналом".