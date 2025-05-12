Снова конфликт? Волочкова не виделась с дочерью после свадьбы за 10 млн рублей

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 44 0

Волочкова не видится с дочерью после организации ее свадьбы за 10 млн рублей

Анастасия Волочкова не виделась с дочерью после ее свадьбы

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Балерина также спешно покинула мероприятия, не дожидаясь конца.

Заслуженная артистка РФ, балерина Анастасия Волочкова не виделась со своей дочерью Ариадной после организации ее свадьбы за десять миллионов рублей. В этом она призналась изданию Woman.ru.

Казалось после торжества отношения между матерью и ее наследницей наконец-то исправились. Но с момента свадьбы они не виделись ни разу, что вызвало немало вопросов среди пользователей интернета. Тем более, что до конца праздника балерина не досидела, а поспешно уехала — в самый разгар торжества.

Оказывается, у Волочковой на следующий день после торжества был запланирован спектакль, к которому было важно подготовиться.

«Жениха и невесту я не видела после этого, поскольку они задержались в Санкт-Петербурге еще на неделю. Все люди, которые спрашивают, было ли у них свадебное путешествие — их свадебное путешествие было в Санкт-Петербурге, в моем родном городе, мне это очень приятно. Я желаю счастья Арише и ее супругу и самое главное не видеться часто, а знать, что моя дочь в моем сердце, а я — в ее сердце», — ответила она.

Также Волочкова не могла не отметить, какой приятный сюрприз ей сделала Ариадна, ведь из-за строгой диеты артистка практически ничего не может есть. И тогда дочь заказала ей устрицы и сырую рыбу. Она также проследила, чтобы мама их съела. И по словам балерины, единственный раз получилось поесть как нормальный человек.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что мировой суд в Москве вынес решение об отмене взыскании с Волочковой долга за ЖКУ.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.86
-0.10 92.14
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:03
Как у младенца: как к лету избавиться от натоптышей и мозолей на пятках
10:03
Одни головы и хвосты: как выбрать хорошую кильку в томатном соусе
9:50
Снова конфликт? Волочкова не виделась с дочерью после свадьбы за 10 млн рублей
9:33
Ситуация стала критической: в Забайкалье горят гектары лесов
9:19
Не курите при кошке: что может стать причиной рака у питомца
9:05
Лучше остаться дома: почему опасно переносить простуду на ногах

Сейчас читают

Есть исключения: когда у должника могут забрать единственное жилье
Четыре подряд: когда ждать следующих длинных выходных
«Он испугался и убежал»: как юный герой спас девушку от похищения
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу