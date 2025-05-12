Правительство России утвердило стратегию развития судостроения до 2050 года

В ближайшие шесть лет на поддержку производителей и заказчиков направят более 500 миллиардов рублей.

Правительство РФ актуализировало стратегию развития отечественной судостроительной промышленности до 2050 года. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин.

«С текущего года мы кратно увеличили поддержку производителей и заказчиков судов и комплектующих, на эти цели в ближайшие шесть лет направим из федерального бюджета более 500 миллиардов рублей», — заявил он.

Глава правительства обавил, что значительная часть этих средств будет выделена в рамках нового нацпроекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», направленного на достижение технологического лидерства.

Мишустин отметил, что в условиях санкций обновление и увеличение российского флота имеют ключевое значение для выстраивания логистических маршрутов в дружественные страны, перевозок грузов по Северному морскому пути и развития речного туризма.

Ранее, писал 5-tv.ru, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил о необходимости трансформации инженерного образования. Опора на собственные силы позволит обеспечить потребности граждан и показать устойчивый темп развития, отметил помощник президента.