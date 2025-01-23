«Превзойти мировые аналоги»: Патрушев о достижении технологического суверенитета РФ

Помощник президента России заявил о необходимости трансформации инженерного образования.

В России активно ведется работа по импортозамещению в условиях беспрецедентного санкционного давления. Об этом сообщил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в ходе совещания по вопросам участия высших учебных заведений в обеспечении технологического суверенитета РФ в сфере судостроения.

«Президентом России (Владимиром Путиным. — Прим. ред.) поставлена задача не только обеспечить технологический суверенитет РФ, но и технологическое лидерство, создать отечественные технологические решения, превосходящие мировые аналоги по техническому уровню, производительности и экономическим показателям», — заявил Патрушев.

Опора на собственные силы позволит обеспечить потребности граждан и показать устойчивый темп развития, отметил помощник президента. Однако, по его словам, существуют нерешенные системные проблемы, которые препятствуют достижению технологического суверенитета. В частности, необходимо сосредоточиться на создании и внедрении новых отечественных технологий.

По мнению Патрушева, основополагающим фактором для достижения технологической независимости является рост числа ученых, инженеров, специалистов по научным исследованиям и разработкам. Для этого требуются реформы в системе инженерного образования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Патрушев высказался о судьбе Украины в 2025 году.