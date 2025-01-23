«Превзойти мировые аналоги»: Патрушев о достижении технологического суверенитета РФ

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 15 0

Патрушев: ведется работа по достижению технологического суверенитета РФ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Помощник президента России заявил о необходимости трансформации инженерного образования.

В России активно ведется работа по импортозамещению в условиях беспрецедентного санкционного давления. Об этом сообщил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в ходе совещания по вопросам участия высших учебных заведений в обеспечении технологического суверенитета РФ в сфере судостроения.

«Президентом России (Владимиром Путиным. — Прим. ред.) поставлена задача не только обеспечить технологический суверенитет РФ, но и технологическое лидерство, создать отечественные технологические решения, превосходящие мировые аналоги по техническому уровню, производительности и экономическим показателям», — заявил Патрушев.

Опора на собственные силы позволит обеспечить потребности граждан и показать устойчивый темп развития, отметил помощник президента. Однако, по его словам, существуют нерешенные системные проблемы, которые препятствуют достижению технологического суверенитета. В частности, необходимо сосредоточиться на создании и внедрении новых отечественных технологий.

По мнению Патрушева, основополагающим фактором для достижения технологической независимости является рост числа ученых, инженеров, специалистов по научным исследованиям и разработкам. Для этого требуются реформы в системе инженерного образования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Патрушев высказался о судьбе Украины в 2025 году.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
98.28
-1.65 103.24
-0.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:06
«Превзойти мировые аналоги»: Патрушев о достижении технологического суверенитета РФ
14:59
«Суть довольно простая»: на Украине готовили нападение на Белоруссию
14:43
Бесконечность — не предел: в новых регионах РФ откроют пять «космоклассов»
14:26
«Жизнь — борьба»: Прохор Шаляпин рассказал, как не стать скуфом
14:24
ВСУ потеряли более 270 боевиков в Курской области за сутки
14:12
Вредят самой Европе: Венгрия может не дать ЕС продлить антироссийские санкции

Сейчас читают

Держала в страхе все село: поедавшую собак тигрицу поймали под Хабаровском
Братская Мексика: звезды на красной дорожке премьеры фильма «Василий»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 января, для всех знаков зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год