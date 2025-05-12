Собянин поздравил медицинских сестер и братьев с профессиональным праздником

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 21 0

Мэр отметил, что им предоставляются бесплатные программы обучения и повышения квалификации.

Собянин поздравил медицинских сестер и братьев с профессиональным праздником

Фото: mos.ru

Сегодня профессиональный праздник отмечают представители среднего медицинского персонала. Московских медсестер и медбратьев поздравил в своем Telegram-канале Сергей Собянин.

«Без вашей работы невозможно представить ни одну медицинскую организацию. Вы сопровождаете пациента на всем пути — от первого обращения до выздоровления. В день каждый из вас оказывает помощь десяткам человек, выполняет сотни процедур, общается с пациентами чаще, чем врач. Это требует не только профессиональных знаний, но и внимания, терпения, эмпатии», — отметил мэр Москвы.

Сегодня в городе действуют специальные статусы «московская медицинская сестра» и «московский медицинский брат», бесплатные программы обучения и повышения квалификации. Сотрудники столичной системы здравоохранения обеспечены медицинской брендированной формой для работы.

В 2025 году в 28-й раз пройдет конкурс «Московские мастера» по профессии «медицинская сестра». Участие в нем примет рекордное количество специалистов — лучших представителей своего дела.

«Спасибо за ваш труд, терпение и профессионализм. За спокойствие и уверенность, которые вы дарите москвичам каждый день», — поблагодарил медработников Сергей Собянин.

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