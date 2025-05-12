Надя из «Бриллиантовой руки», Мусик из «12 стульев»: чем запомнилась зрителям Нина Гребешкова

Заслуженная артистка России умерла в возрасте 94 лет. Без преувеличения можно сказать, что ушла эпоха.

Обаятельная и талантливая артистка, верная жена, помощница и муза великого режиссера Леонида Гайдая — все это Нина Гребешкова. 10 мая заслуженная артистка России ушла из жизни в возрасте 94 лет. Без преувеличения можно сказать, что ушла эпоха.

5-tv.ru подготовил материал с цитатами самых запоминающихся ролей уникальной артистки.

Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика (1966)





Кадр из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», реж. Леонид Гайдай, 1966 г.

— Могу я видеть прокурора?

— Можете.

— Где у нас прокурор?

— В шестой палате, где раньше Наполеон был.

Гребешкова сыграла врача психиатрической лечебницы в кинокартине своего супруга. Артистка появилась лишь во второстепенной роли, но, как она доказала годы спустя, Гребешкова — была мастером эпизода.

— Все ясно, делириум тременс.

— Что?

— Белая горячка…

— Да-да, белый, горячий, совсем белый!

12 стульев (1971)

Кадр из к/ф «12 стульев», реж. Леонид Гайдай, 1971 год

Одной из самых запоминающихся ролей актрисы стало исполнение Мусика — жены инженера Брунса и царицы Тамары.

— В моем доме не становитесь, пожалуйста, ни на какие колени.

— Голубушка, матушка.

— Никакая я Вам не матушка. Что Вам угодно? Я царица Тамара. В моем царстве, пожалуйста, не становитесь ни на какие колени!

— Не корысти ради, а…

— А токмо волей пославшей тя жены. Знаю… Зашли бы, сосед! Свечной заводик! Наливочки выпьем, в шестьдесят шесть поиграем, а?

Спортлото-82 (1982)

Кадр из к/ф «Спортлото-82», реж. Леонид Гайдай, 1982 год

— Ну вот, где ж ты теперь найдешь свою Мурашку!

Режиссером картины стал муж артистки Леонид Гайдай. А композитором — легендарный композитор и народный артист РФ Александр Зацепин.

— Уж больно вещей-то у тебя много!

— Так это же все ваши заказы. Я три дня по Москве бегал.

Испытание верности (1954)

Кадр из к/ф «Испытание верности», реж. Иван Пырьев, 1954 год

— Если кто-то в нашей семье и совершает необдуманные поступки, то это, во всяком случае, не я, а ты!

Эта роль стала первой в фильмографии актрисы, где она исполнила полноценного героя в виде Вари Лутониной.

— Ой, Оля, сестричка милая, я так счастлива. Игорь Варенцов сделал мне сейчас предложение. Он говорит, что любит меня и будет любить…

— Всю жизнь?

— Да-да, так и сказал. Всю жизнь. А ты откуда знаешь?

Бриллиантовая рука (1968)

Кадр из к/ф «Бриллиантовая рука», реж. Леонид Гайдай, 1968 г.

— Не умеешь ты врать, Сеня! Я знаю что у тебя там.

— Кто тебе сказал?

— У тебя там не закрытый перелом, а что, что у тебя там?

— Золото, бриллианты!

— Брось эти шуточки, у тебя там не закрытый, а открытый перелом! Пошли спать.

Исполнение жены Семена Горбункова Надежды до сих пор считают самой культовой ролью Нины Гребешковой.

— Завербовали! Но как он мог? Ах, он такой доверчивый… А, рука… Его пытали! Как же я раньше не догадалась?

В основе картины — история о том, как зарубежные контрабандисты ошибочно приняли советского туриста Семена Семеновича Горбункова за агента-перевозчика Геннадия Козодоева.

— Вообще, по правде говоря, я не хотел ехать. Я думал купить жене шубу.

— Нет, шуба подождет. Я считаю, главное — это поглядеть мир! А то действительно работает, работает… Шуба подождет!

Не может быть! (1975)

Кадр из к/ф «Не может быть», реж. Леонид Гайдай, 1975 год

— Слушай, тут покупатели про какие-то кисти спрашивают. Только быстро, быстро!

— Какие еще кисти? Нет у меня никаких кистей!

Фильм-экранизация одноименной комедии писателя Михаила Зощенко. Актриса исполнила роль Анны Горбушиной — жены главного героя, которого сыграл народный артист СССР Михаил Пуговкин.

— А чего ты расхищаешь-то? Подумаешь, раз в год гнилье какое-то принесет и газеты читать не может! Тюрьма ему снится!

Опасно для жизни! (1985)

Кадр из к/ф «Опасно для жизни!», реж. Леонид Гайдай, 1985 год

— Вы представляете, Молодцов в милиции. За что-то задержали!

— Я так и знала, что этим дело кончится.

— Он мне показался толковым, дисциплинированным. Не понимаю…

— Это лишний раз подтверждает истину, что в тихом омуте, как говорится…

Партнером артистки по картине стал народный артист РСФСР Леонид Куравлев. Гребешкова сыграла его сослуживицу Зинаиду Степанову.

— В милицию, Андрей Палыч, просто так не забирают. Теперь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жила и умерла вдова режиссера Нина Гребешкова. Заслуженная артистка России, сыгравшая более чем в 80 фильмах, всегда говорила, что главная роль в ее жизни — жена режиссера Гайдая.