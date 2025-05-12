«Я умираю»: не стало 37-летнего соведущего канала «Ильдар Автоподбор» Славы Парукова

Когда блогер почувствовал недомогание, он сразу же позвонил своему коллеге и другу.

На 38-м году жизни скончался Слава Паруков — один из ведущих YouTube-канала «Ильдар Автоподбор». Он умер в реанимации от осложнений двусторонней пневмонии, вызвавшей тяжелое поражение легких.

С марта Слава жаловался на высокую температуру, но, несмотря на плохое самочувствие, продолжал держаться. После дня рождения он позвонил своему другу и коллеге Ильдару и сказал прямо: «Я умираю». Тот сразу вызвал скорую и поехал вместе с ней. Врачи зафиксировали 80% поражения легких и срочно перевели Парукова в реанимацию.

Через несколько дней Слава начал чувствовать улучшение и даже шутил, что скоро снова будет в кадре. Но в воскресенье вечером температура резко подскочила. Врачи не смогли его спасти.

Ранее 5-tv.ru писал, что скончалась актриса Нина Гребешкова — вдова режиссера Леонида Гайдая. За годы своей карьеры она сыграла в 130 фильмах, но зрители особенно запомнили ее по ролям в комедиях мужа. Среди самых любимых — врач из «Кавказской пленницы», Надежда из «Бриллиантовой руки», Анна Горбушкина из «Не может быть!» и тетя Клава из «Спортлото-82».