«Моя мечта!» — невестка Валерии о том, что ее поразило во внешности новорожденного сына

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 23 0

У новорожденного сына невестки Валерии Лианы Шульгиной синий цвет глаз

«Моя мечта!» — невестка Валерии о том, что ее поразило во внешности новорожденного сына

Фото: Instagram*/lianashulginaa

Сегодня к Шульгиным приходил медик, который обследовал маленького Мирона.

У новорожденного сына невестки Валерии Лианы Шульгиной будут синие глаза. Об этом девушка эмоционально рассказала в личном блоге в соцсетях.

Приятной новостью молодую маму порадовал врач, который сегодня навестил звездное семейство.

«Сегодня к Мирону приходил врач. У него будут синие глаза… Это просто моя мечта, всю беременность ходила и думала об этом, но надежды было мало, потому что у меня у самой один глаз почти карий», — рассказала Лиана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын певицы Валерии, 26-летний Арсений Шульгин, и его жена, 27-летняя Лиана, стали родителями во второй раз. У пары родился мальчик, которого назвали Мироном. А у их четырехлетней дочки Селин появился младший братик. Радостной новостью молодая мама поделилась с поклонниками в социальных сетях.

В личном блоге Лиана опубликовала видео — на нем они с мужем едут в роддом. Позже в Telegram-канале Шульгиной появилась еще пара сообщений о приближении заветного часа, а затем смайлик в виде малыша. Спустя несколько часов она поделилась эмоциями и рассказала о своем состоянии. Судя по всему, на этот раз впечатления исключительно положительные.

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