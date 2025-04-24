Невестка Валерии Лиана Шульгина стала дважды мамой: «Это просто роды мечты»

У Лианы и Арсения Шульгиных есть четырехлетняя дочь Селин. Мальчика влюбленные назвали Мироном.

Сын певицы Валерии, 26-летний Арсений Шульгин, и его жена, 27-летняя Лиана, стали родителями во второй раз, сообщает 7Дней.ru. У пары родился мальчик, которого назвали Мироном. А у их четырехлетней дочки Селин появился младший братик. Звездное семейство светится от счастья и принимает поздравления. Радостной новостью молодая мама поделилась с поклонниками в социальных сетях.

В личном блоге Лиана опубликовала видео — на нем они с мужем едут в роддом. Позже в Telegram-канале Шульгиной появилась еще пара сообщений о приближении заветного часа, а затем смайлик в виде малыша. Спустя несколько часов она поделилась эмоциями и рассказала о своем состоянии. Судя по всему, на этот раз впечатления исключительно положительные.

«Мы сейчас три часа были вместе с Сеней и с Мироном, втроем. Вы просто себе не представляете, что я ощутила, что я пережила. Это просто какой-то космос, какое-то волшебство!.. Это просто роды мечты! Я шла с какими-то ожиданиями, но такого я не ожидала. Первые и вторые роды — это просто несравнимо… Сейчас хочу немножко отдохнуть и пережить все свои эмоции в спокойствии», — сказала Лиана.

Действительно, в 2021 году рождение Селин произошло сумбурно. Вся семья устроилась за праздничным столом, но буквально за десять минут до наступления Нового года начались схватки, и пришлось срочно отправляться в роддом. К часу ночи добрались, а к двум подоспела акушер. Стоит отметить, и беременность первая была непростой. По словам Лианы, на этот раз с самого начала все складывалось благополучно.

Шульгина делится с подписчиками моментами жизни в звездной семье каждый день. Одни восхищаются, другие критикуют — в этом вопросе все стабильно. Невестку Валерии уже успели осудить за фотосессию с оголенным животом и видео, на котором она сообщила своему отцу о своем положении, прикрепив использованный тест на беременность к его бокалу шампанского. А еще ей приходится регулярно доказывать, что ее красота натуральная. Ранее 5-tv.ru рассказывал как Лиана защищается от хейтеров.

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