Нидерланды и Австралия требуют у ИКАО переговоров с РФ по делу о катастрофе MH17

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 33 0

Лайнер Boeing 777 Malaysia Airlines, выполнявший этот рейс, потерпел крушение в 2014 году в Донбассе.

Нидерланды и Австралия потребовали у ИКАО переговоров с РФ по делу MH17 13 мая

Фото: Джавахадзе Зураб/ТАСС

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Нидерланды и Австралия намерены обязать Россию к началу переговоров о крушении пассажирского лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines в 2014 году. Самолет, выполнявший рейс МН17 Амстердам — Куала-Лумпур, упал на территории Донбасса. С требованием поспособствовать старту обсуждения вопроса две страны обратились в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО). Об этом сообщается на сайте нидерландского правительства.

«Нидерланды и Австралия просят совет ИКАО обязать Российскую Федерацию вступить в переговоры с Нидерландами и Австралией», — сказано в заявлении.

Согласно публикации на сайте правительства Нидерландов, ИКАО якобы признала Россию ответственной за крушение самолета и нарушение Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года. Эта ответственность предполагает последующее возмещение ущерба.

В авиакатастрофе погибли 298 человек. Экипаж потерпевшего крушение лайнера был в курсе введения плана «Ковер» в аэропорту Грозного. Дело о крушении самолета расследовала совместная следственная группа под руководством прокуратуры Нидерландов. Представителей РФ к данному расследованию не допустили. О прекращении участия Москвы в рассматриваемом советом ИКАО споре с Австралией и Нидерландами МИД РФ заявил в 2024 году.

В состав ИКАО, специализированного агентства ООН, входят 193 государства. Согласно Чикагской конвенции, эти страны не могут применять оружие против гражданских воздушных судов в полете. Решение о нарушении конвенции или оправдании принимает совет ИКАО.

Ранее 5-tv.ru писал, что Нидерланды готовятся к возможному вооруженному конфликту с Россией.

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