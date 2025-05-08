Нидерланды готовятся к возможному вооруженному конфликту с Россией

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 17 0

Ранее об этом говорили и другие страны, входящие в НАТО.

Politico узнала о подготовке Нидерландов к вооруженному столкновению с РФ

Фото: www.globallookpress.com/Norbert Voskens

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В Нидерландах готовятся к возможному военному конфликту с Россией. Об этом сообщила газета Politico, ссылаясь на слова директора голландского военного разведывательного агентства MIVD, вице-адмирала Питера Ризника.

«Как и другие страны НАТО, мы готовимся к возможному конфликту с Россией. Наша задача — быть готовыми к любым неожиданностям», — сказал Ризник.

До этого бывший кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску раскрыл коварные планы НАТО. По его словам, Североатлантический альянс собирается начать Третью мировую войну, используя территорию республики.

Как отмечал в 2024 году замглавы МИД РФ Александр Грушко, страны НАТО уже не скрывают, что готовятся к потенциальному вооруженному столкновению с Россией.  Они время от времени отрабатывают возможные варианты боевых действий против нашей страны. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Великобритании признали силу России и несостоятельность НАТО.

 

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