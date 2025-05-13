Выставка «Путь к свободе» в Огре вызвала протесты — в экспозиции восхвалялись легионеры СС, а Красная армия изображалась агрессорами.

В Латвии в прямом смысле топчут память советских солдат. В городе Огре ступени музея выложили из плит памятников нашим воинам. Циничная идея принадлежит главе региона, который представляет националистическую партию. В самом же музее открылась выставка, где восхваляют легионеров СС и так называемых «лесных братьев». А солдаты Красной армии представлены как «садисты и убийцы». Жуткие подробности — в материале корреспондента «Известий» Александра Надсадного.

Возле музея ступеньки из обломков памятников советским солдатам, чтобы все могли вытереть ноги об историческую память. Но задумка вызвала обратный эффект, и скандальную экспозицию пришлось закрыть.

«Я возложил цветы в память о тех самых бойцах, которые, в том числе Латвию, освободили от нацизма», — сказал депутат Елгавской думы от партии «Русский союз Латвии» Андрей Пагор.

Первые два этажа выставки были посвящены истории Латвии. На третьем — все об Украине, где Вооруженные силы Украины (ВСУ), разумеется, представлены героями. Там же музей выставил окровавленную форму погибшего российского солдата.

«Однозначно, человек, чья одежда, по сути, выставлена в этом музее, он своего согласия на это не давал, и его родственники тоже такого согласия не давали. То есть речь, по сути, идет о военном преступлении», — заявил общественный деятель, соучредитель организации «1945.LV» Дмитрий Прокопенко.

Экспозиция получила название «Путь к свободе». Видимо, по мнению латвийских властей, свободу принесли нацисты из боевого крыла пособников Гитлера: «лесные братья» и латышский легион СС и продолжатели их традиций — современные наемники из рядов ВСУ.

Уничтожение исторической памяти Латвия активно ведет все последние годы. Идет массовый снос монументов советским воинам. Одним из них стал памятный камень, находившийся в населенном пункте Мадлиена. Но у местных жителей память оказалась не такой короткой, как у властей.

«Еще один был посвящен разведчикам Советской Армии, и еще один, как точно, в памяти об освобождении советским солдатам города Мадлен. Ребята могли, конечно, не напрягаться, никого не освобождать, потому что все очень быстро забылось», — поделилась жительница Латвии Евгения.

Переписывают историю на свой лад прибалтийские государства продуманно и последовательно. Даже концлагерь «Саласпилс», по их версии, был вовсе не фабрикой смерти, которая ежедневно поставляла солдатам Третьего рейха литры детской крови, а просто трудовым лагерем, где заключенные якобы хорошо питались и потому хорошо работали.

«Дети грудные умирали каждую ночь. А утром подъезжала тележка, их грузили на тележку, укрывали брезентом, увозили в лес и хоронили», — рассказала бывшая узница концлагеря «Саласпилс» Анастасия Портнова.

По данным свидетелей, в «Саласпилсе» фашисты замучили более ста тысяч человек. Нине Мороз удалось выжить. Ей было четыре года, когда вместе с сестрами фашисты пригнали их из Белоруссии в лагерь «Саласпилс», а всю деревню за помощь партизанам сожгли вместе с жителями.

«В бараке детском в „Саласпилсе“ полки были. Я на одной полке сидела, а на другой полке ребенок маленький плакал», — поделилась бывшая узница концлагеря «Саласпилс» Нина Мороз.

Своих родных сестер, которые так же, как и она, были узницами концлагеря «Саласпилс», Нина Владиславовна нашла только через 20 лет. Для прибалтийских властей полное уничтожение и переписывание памяти о событиях Великой Отечественной войны давно стало нормой. В 80-ю годовщину Победы было заведено 67 уголовных дел на тех, кто хотел почтить память советских бойцов. Зато ежегодное весеннее шествие в честь легионеров СС в Латвии уже давно стало делом государственной важности.