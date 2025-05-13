Синдром Марии-Антуанетты: можно ли поседеть из-за стресса

Как страхи человека на самом деле связаны с цветом его волос?

Говорят, французская королева Мария-Антуанетта за ночь перед казнью стала абсолютно седой. Ее именем современные медики и называют соответствующий синдром. Так значит, волосы седеют из-за стресса? Но как это происходит и можно ли ограничить влияние стресса на организм? На эти вопросы в интервью изданию Газета.ру ответила врач-трихолог, дерматолог Марина Сон.

Как отметила эксперт, в первую очередь на появление седины влияет активность генов, связанных с энергетическим метаболизмом, митохондриями и антиоксидантной защитой. Если эти гены неактивны, то производство клеток, отвечающих за формирование цвета волос, замедляется. Возможно также, что белки вырабатываются, но не могут «добраться» до клеток растущего волоса. Исследования доказали, что такой сбой может произойти и на фоне стресса.

«Во время стресса высвобождается много гормонов стресса и сначала происходит гиперактивация клеток MeSC (клетки-предшественники меланоцитов), они начинают ускоренно делиться, а затем они быстро исчерпывают свой потенциал. Оставшиеся стволовые клетки останавливаются в развитии и не вызревают. В результате меланоцитов, отвечающих за цвет волос, становится критически мало, и волосы седеют», — сказала врач.

По словам трихолога, стресс провоцирует нарушения в энергетическом метаболизме и антиоксидантной защите и, соответственно, замедляет пигментацию волос. Так что еще одна веская причина для борьбы со стрессом очевидна.

Чтобы предотвратить последствия, Мария Сон посоветовала соблюдать режим дня, ложиться спать до 22:30, меньше пользоваться гаджетами, составить сбалансированный рацион и побольше двигаться. Также полезно чаще бывать на свежем воздухе и воздерживаться от спиртного. А еще от стресса спасает любимое хобби. Кроме того, необходимо регулярно проходить медосмотры.

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