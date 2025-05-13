Воинствующая Европа даже не скрывает, что на самом деле не заинтересована в остановке конфликта. Под ультиматумы о прекращении огня спонсоры Киева пытаются обогатиться и на российских активах, и на собственных гражданах. И чем ближе день прямых российско-украинских переговоров, тем больше противоречий, из которых сейчас лихорадочно ищут выход и на Украине, и в Брюсселе, и в Лондоне. Подробнее о происходящем рассказал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

В то время как в Стамбуле идет подготовка к прямым переговорам, в Евросоюзе делят российские деньги, которые хотят пустить на войну. Речь идет о процентах, полученных от пользования замороженными активами — целых 900 миллионов евро. Это плюс к миллиарду, который уже выделен на поставки Киеву новых партий вооружения. Чтобы объяснить своему избирателю, зачем это нужно, еврочиновники прибегают к спекуляции.

«Думать о будущем обороны Европейского союза, не думая о будущем нашей оборонной промышленности, — это абсурд. И думать о будущем нашей оборонной промышленности, не задумываясь о будущем тяжелой промышленности Европы, — это тупик», — заявила депутат Европарламента Марин Мезюр.

Евродепутаты прямым текстом говорят: война на Украине — это хорошо для европейской промышленности. 900 миллионов пустят на закупку боеприпасов, но производить их будут европейские концерны. Таким образом, снимают напряженность в вопросах занятости населения и миграционной политики.

«Мы рискуем стать островом чужаков. Я считаю, что эмиграция должна быть значительно сокращена», — заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Приглашенные мигранты требуют работу, и она будет, например, на заводах Rheinmetall. Это одна из немногих германских корпораций, которая сейчас не испытывает никаких экономических проблем. По прогнозам, в этом году рост ВВП страны будет всего 0,3% на уровне погрешности. Но есть в Европе и скептически настроенные политики.

«Мы не можем войти в эту войну, мы не хотим, чтобы нас в нее втянули, мы не хотим, чтобы там гибли польские солдаты», — заявил кандидат на пост президента Польши Славомир Ментцен.

Некоторые из них понимают: решение таким способом внутренних проблем втянет Европу в затяжное противостояние с Россией. Что во все времена, хоть в XIX веке, хоть в XX, заканчивалось плохо для Европы и хорошо для заокеанских деловых кругов.

«Американцы планируют тихо выйти из переговорного процесса, но мы продолжаем вести войну, играем в поставки ракет, а скоро будем играть с ядерным оружием. Французские политики должны проявить благоразумие и сказать, что они хотят мира», — отметил бывший член законодательного собрания Франции Филипп Де Вилье.

И даже глава Турции, где президент России Владимир Путин предложил провести переговоры, напоминает, кто именно не дал установиться миру еще в самом начале конфликта.

«Мы были очень близки к тому, чтобы найти решение российско-украинского кризиса в марте 2022 года, но наши усилия были сорваны вмешательством „баронов войны“. Благодаря последним контактам мы видим, что открылось новое окно возможностей. Мы надеемся, что на этот раз возможность не будет упущена», — заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

А на Украине окружение президента России Владимира Зеленского, который заявляет о том, что лично хочет быть в Турции 15 мая, теперь придумывает, как отменить его же собственный указ о запрете переговоров с Россией.

«Надо руководствоваться конституцией Украины, которая имеет высшую юридическую силу. Там четко сказано, что переговоры — это прерогатива президента, это его полномочия. Потому что по логике, президент не мог самому себе запретить своим указом не вести переговоры с Путиным», — заявил депутат Верховной рады Украины Александр Мережко.

Но так ли свободен Зеленский в своем выборе? Ведь за его спиной — огромный пул лоббистов продолжения войны и оружейные корпорации, в которые вложены миллиарды евро и которые просто так не упустят возможность получить еще больше денег.