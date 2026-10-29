«Полон надежд»: американский журналист назвал прекращение огня в Алешках шагом к миру

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 37 0

Представитель СМИ из США Рик Санчос сейчас находится в городе в составе гуманитарной миссии.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Журналист из США Санчос увидел в гуманитарной паузе в Алешках надежду на мир

Американский журналист Рик Санчос увидел в договоренности о прекращении огня в Алешках возможность для продвижения мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом он рассказал корреспонденту «Известий» Леониду Китрарю.

«Я рассматриваю это как возможность. Я рассматриваю это как потенциальный катализатор. Я рассматриваю это как искру, которая, возможно, в конечном итоге приведет к какому-то мирному соглашению», — поделился Санчос.

Он назвал происходящее в Алешках началом разговора, который способен перерасти в серьезный диалог.

«Послушайте, я полон надежд. Может быть, слишком больших надежд. Я оптимист», — признался Санчос.

Россия и Украина согласились временно прекратить боевые действия в Алешках Херсонской области, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи и эвакуацию мирных жителей. Посредником при согласовании локального прекращения огня выступила первая леди США Мелания Трамп.

Режим тишины действует с 27 октября до 22:59 1 ноября. Миссия предусматривает передачу жителям продуктов, медикаментов и других необходимых товаров, а также подготовку безопасного выезда для тех, кто решит покинуть город.

Журналист находится в Алешках как раз в составе гуманитарной миссии, чтобы наблюдать за работой с населением и соблюдением условий временного прекращения огня.

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