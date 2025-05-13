Без промедления: инфекционист рассказал о первых симптомах клещевого энцефалита

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 293 0

Иммунолог Жемчугов: симптомы энцефалита — высокая температура и головная боль

Инфекционист Жемчугов назвал симптомы энцефалита

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Эта болезнь может не обнаруживаться до полугода после заражения.

Основные симптомы клещевого энцефалита — это высокая температура и головная боль. Об этом рассказал доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с aif.ru.

Специалист отметил, что инкубационный период заболевания может длиться от недели до шести месяцев.

«Продолжительность инкубационного периода зависит от дозы вирусов, которая введена при укусе клеща, иммунитета человека и некоторых других факторов», — заявил он.

Стоит обратить внимание, что головная боль при таком заболевании может быть очень сильной. Кроме того, человек может потерять сознание и перестать воспринимать окружающих.

После этого начинают болеть все периферические нервы, спинной мозг и так далее, отметил инфекционист.

Если вас укусил клещ, необходимо извлечь его и сдать на анализ. Это поможет выявить проблему своевременно, и вы можете избежать негативных последствий для здоровья, в том числе летального исхода.

Ранее 5-tv.ru писал, чем опасны клещи и что делать в случае укуса.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.89
0.03 90.11
-2.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:46
Сергей Собянин сообщил о планах расширения трамвайного парка Москвы
14:33
Скандал в Латвии: музей обвинили в героизации нацизма и искажении истории
14:20
Без промедления: инфекционист рассказал о первых симптомах клещевого энцефалита
14:07
Сезонная красота: жители России увидели «цветочную» Луну
13:50
Свежие лица: Канада представит обновленный состав правительства
13:36
Российские бойцы освободили населенный пункт Миролюбовка в ДНР

Сейчас читают

«Страх перевешивает беспристрастность»: агент Депардье объяснил приговор актеру
Муж экономить не любил: кому достанется наследство Нины Гребешковой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу