Без промедления: инфекционист рассказал о первых симптомах клещевого энцефалита

Эта болезнь может не обнаруживаться до полугода после заражения.

Основные симптомы клещевого энцефалита — это высокая температура и головная боль. Об этом рассказал доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с aif.ru.

Специалист отметил, что инкубационный период заболевания может длиться от недели до шести месяцев.

«Продолжительность инкубационного периода зависит от дозы вирусов, которая введена при укусе клеща, иммунитета человека и некоторых других факторов», — заявил он.

Стоит обратить внимание, что головная боль при таком заболевании может быть очень сильной. Кроме того, человек может потерять сознание и перестать воспринимать окружающих.

После этого начинают болеть все периферические нервы, спинной мозг и так далее, отметил инфекционист.

Если вас укусил клещ, необходимо извлечь его и сдать на анализ. Это поможет выявить проблему своевременно, и вы можете избежать негативных последствий для здоровья, в том числе летального исхода.

Ранее 5-tv.ru писал, чем опасны клещи и что делать в случае укуса.