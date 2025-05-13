Сама себя изувечила? О чем говорят травмы обвинившей экс-министра Хубутию в избиении

Официальный диагноз у Юлии Ван — переломы четвертой и пятой пястных костей правой кисти без смещения.

Травмы предпринимательницы Юлии Ван вызывают серьезные подозрения. Переломы пястных костей кисти, диагностированные у женщины, оказалось невозможно получить при избиении другим человеком. Об этом 5-tv.ru рассказал врач- травматолог и ортопед Николай Гнелица.

Так называемая предпринимательница поступила в больницу в состоянии средней тяжести. Это стало известно из медицинского заключения, которое Ван показывала в беседе с журналистами. Оттуда также следует, что на теле женщины обнаружены рвано-ушибленные раны и ушибы мягких тканей средней и третьей степени тяжести.

Диагноз Ван — переломы четвертой и пятой пястных костей правой кисти без смещения. Женщина утверждает, что это — следствие нападения на нее бизнесмена и экс-министра торговли Подмосковья Михаила Хубутии. Однако есть одна принципиально важная деталь — такие травмы невозможно получить в драке.

«Перелом можно получить из-за того, что, условно говоря, кто-то сверху ударил, это один вариант. Ну, либо другой вариант, когда пациент, ну, да, пациент, по сути дела, когда не умеет просто драться, неправильно бьет кулаком, вот и все. То есть, два вида травмы», — объяснил травматолог.

Переломы четвертой и пятой пястных костей — результат прямого или непрямого воздействия. Для перелома пятой пястной кости, также известного как «перелом боксера», наиболее характерен механизм, возникающий при ударе кулаком о твердую поверхность. Например, о стену. Особенно распространены подобные травмы среди мужчин в возрасте 10-40 лет.

К перелому пястных костей может привести также падение на вытянутую руку, особенно в случаях, если кисть была согнута в момент удара. Еще вариант — спортивные травмы. Во время занятий боксом, баскетболом или волейболом можно получить и прямой удар, и упасть на руку.

Переломы четвертой и пятой пястных костей также могут произойти при непрямом механизме — из-за неправильной техники удара. Здесь уместен вариант с дракой, но пострадавшим выступает не тот, кого бьют, а тот, кто наносит сильный удар, при этом неправильно сжимая кулак. В таком случае удар приходится не по месту перелома, а по кисти сбоку или с торца. Кость ломается из-за внутреннего напряжения, а не прямого внешнего удара.

Третий вариант — перелом в бытовых условиях. Травму можно получить, если сильно придавить руку или зажать ее между тяжелыми предметами. Подобные травмы, кстати, бывают у пожилых людей — это следствие падения, особенно при наличии остеопороза, который снижает прочность костей.

«Удар сверху, это может быть в бытовых условиях. Условно говоря, что-то уронил. Тумбочку уронили, там тебе на руку поставили. Или, допустим, переносили какой-нибудь, условно говоря, шкаф и где-нибудь не поместились. Он несет, тяжело, где-то не помещается в косяк двери. Вот, проход двери, и, грубо говоря, зажимает руку и ломается тоже», — заключил травматолог.

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