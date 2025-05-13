Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев высоко оценил новейшее рыболовецкое судно «Капитан Соколов». Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Мурманскую область вместе с главой региона Андреем Чибисом.

Патрушев посетил морской порт, где осмотрел новейшее рыболовецкое судно «Капитан Соколов», построенное в рамках механизма инвестиционных квот.

«Огромное значение для экономики Мурманской области имеет рыбохозяйственный комплекс. Пользователи региона вылавливают более 10% от общероссийских объемов. Рыбодобывающие предприятия субъекта участвуют в реализации механизма инвестиционных квот, что позволяет обновлять рыболовный флот, увеличивать переработку, а также повышать эффективность производства. В целом механизм „квот под киль“ придал стимул возрождению российского промыслового судостроения. В настоящее время в рамках программы завершено строительство: 27 заводов и 40 судов. Из них 23 рыбопромысловых судна и 17 судов-краболовов. За период действия механизма в Мурманской области построено 8 заводов и 6 судов», — сказал Дмитрий Патрушев.

Рыбопромысловое судно «Капитан Соколов» является одним из таких объектов. На его борту размещается рыбообрабатывающая фабрика производительностью до 150 тонн мороженой рыбы и консервов в сутки. При этом морозильное оборудование судна обеспечивает хранение до одной тысячи тонн рыбы.

Носовая часть корпуса судна увеличивает рабочее пространство, улучшает его мореходные качества. Эта инновационная конструкция хорошо сказывается на долговечности судна и безопасности плавания, отметил Патрушев.

Патрушев добавил что здесь созданы отличные условия для проживания и работы экипажа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Патрушев рассказал о проекте утилизации затонувшего дока в Мурманской области. Он отметил стратегическую значимость акватории для развития Северного морского пути и проектов «Восток Ойл», которые реализуются по поручению Президента РФ Владимира Путина.