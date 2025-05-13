Патрушев рассказал о проекте утилизации затонувшего дока в Мурманской области

Он отметил стратегическую значимость акватории для развития Северного морского пути и проектов «Восток Ойл», которые реализуются по поручению Президента РФ Владимира Путина.

Проект утилизации затонувшего плавучего дока в Мурманской области — беспрецедентный для нашей страны. Об этом заявил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев в ходе рабочей поездки в регион.

Патрушев осмотрел место затопления крупнейшего в России плавучего дока, после чего прошло совещание с главой Мурманской области, руководством Минприроды РФ, Минтранса РФ, Росморречфлота и других заинтересованных ведомств. Встреча была посвящена организации работы по утилизации дока.

«Сложившаяся в Мурманской области ситуация с затонувшим доком создает целый ряд проблем. Это и серьезные помехи для судоходства, и негативное воздействие на окружающую среду», — отметил Патрушев.

Кроме того, он отметил стратегическую значимость акватории для развития Северного морского пути и проектов «Восток Ойл», которые реализуются по поручению Президента РФ Владимира Путина.

Проект по утилизации плавучего дока в данный момент создается, после начнется его реализация.

«Проект будет масштабным и даже уникальным, так как подобных по размеру затонувших объектов в нашей стране до сих пор утилизировать не приходилось», — заявил Патрушев.

По итогам совещания было дано поручение Минтрансу и Росморречфлоту вместе с регионом оперативно разработать и утвердить «дорожную карту» по организации процесса утилизации.

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