Пересаживаемся на Lаdа: в Госдуме приняли закон о локализации такси

Российские таксисты в ближайшие годы пересядут на отечественные марки. Госдума сегодня сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект о локализации машин для таких перевозчиков. С марта следующего года таксопарки обязаны замещать иностранные машины российскими. Процесс этот будет постепенным. Те же Changan и Haval можно использовать до тех пор, пока они не отработают ресурс. К тому же есть регионы, где из-за большого количества иностранных машин действие закона отсрочено. В Калининградской области и Сибирском федеральном округе — до 2028 года, на Дальнем Востоке — до 2030-го. Затем и они должны полностью пересадить таксистов на наши марки. А их пока немного. Точнее — лишь одна подходит под требования.

«Сегодня если посмотреть на вот эту бальность, то 3200 баллов сегодня имеет только один производитель — это завод в Тольятти „АвтоВАЗ“. Все остальные производители — „Москвич“, Evolute, Huawei под Тулой, они не достигают этой бальности», — заявила председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

И вот эти модели, уверены некоторые из опрошенных нами экспертов, не сделают поездки ни комфортными, ни безопасными.

«Существенно меньше ресурс работы у этих автомобилей. То есть, если автомобиль пройдет 100-150 тысяч, уже будет чаще ломаться. Дительное нахождение за рулем или на заднем диване совершенно невозможно. То есть, 20-30 минут можно потерпеть, но ехать в этой машине два часа — комфорта совершенно никакого не будет», — заявил председатель московского союза такси «Добро» Николай Кодолов.

Добавлю, сейчас требованиям Минпромторга на сто процентов соответствуют лишь такие модели, как Granta, Vesta, Iskra, Aura. И они, к слову, достаточно востребованы у самих перевозчиков. Согласно недавнему опросу, отечественные марки предпочитает каждый третий таксист, отмечая их главное преимущество — цену от полутора до двух миллионов.