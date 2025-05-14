Ученые зафиксировали массовое распространение смертельно опасных грибков

Миллионам людей угрожает новая смертельная инфекция, об этом предупреждают ученые Манчестерского университета. Из-за глобального потепления и повышенной влажности некоторые грибы стали стремительно развиваться и теперь представляют реальную опасность. По сути это подвиды плесени, которые могут спровоцировать тяжелые заболевания и даже летальный исход. Есть ли выходы из ситуации и кому инфекция угрожает больше других, разбиралась корреспондент «Известий» Наталья Оскерко.

Грибок-убийца, угрожающий миллионам жителей планеты. Зарубежные ученые всерьез заговорили о смертельной опасности плесени.

«Грибки вызывают тяжелые системные инфекции, которые приводят к смерти около полутора миллионов человек. Один из самых опасных грибков, Аспергиллус Фумигатус, ежегодно уносит жизни более 600 тысяч человек», — заявил старший преподаватель микробиологии в университете Манчестера Кан Чжао.

Аспергиллус один из самых распространенных видов грибка: несколько сотен видов. И они повсюду.

«Они еще отличаются тем, что очень много продуцируют спор, которые часто разносятся ветром. То есть воздух вокруг нас — в нем достаточно много спор представителей этого рода», — рассказал ведущий специалист кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Максим Дьяков.

В небольших количествах грибок безвреден. Аспергиллы даже используют в промышленности и для изготовления продуктов, например, саке и соевого соуса.

«Все это — споры когда-то дикого Аспергилла, взятого из почвы. С помощью целого ряда процедур ученые его приручили и заставили производить лимонную кислоту в промышленных масштабах», — поделилась Наталия Оскерко.

Но отдельные виды грибка: Аспергиллус Фумигатус и Аспергиллус Флавус действительно смертельно опасны.

«Они активнее других видов развиваются во влажной среде. Скорость роста у них высокая, и они могут синтезировать в большем количестве микотоксины, которые даже в небольших количествах могут вызывать отрицательный эффект на живой организм», — объяснила заместитель директора по научной работе Всероссийского научно-исследовательского института пищевых добавок, профессор, доктор технических наук Наталья Шарова.

Из-за грибка может развиться серьезное заболевание, которое крайне сложно диагностировать и лечить: аспергиллез. По сложности течения его сравнивают с туберкулезом, боррелиозом, сифилисом.

«Аспергиллез — это грибковое заболевание с нередким поражением легких. Может быть острым и нередко принимает хроническое течение. На территории Европейского союза насчитывается около 240 тысяч людей, которые имеют проявление хронического легочного аспергиллеза», — отметил иммунолог, инфекционист Георгий Викулов.

Попадая в легкие, споры Аспергилла образуют вокруг себя каркас, который защищает их от иммунных атак. Этот очаг может оставаться в организме очень долго. С кровью грибок разносится по всему телу, проникая даже в головной мозг. Самые тяжелые осложнения — глубокий микоз, фиброз легких, хроническая легочная недостаточность.

«Единственное, что нас спасает от развития аспергиллеза, то есть от инфекции, это наш иммунитет и симбионты, которые развиваются на наших слизистых оболочках», — поделился сотрудник кафедры микологии и альгологии МГУ имени М. В. Ломоносова Никита Комиссаров.

Поэтому риски заболеть высоки, если иммунитет ослаблен. В первую очередь это касается людей с диабетом, астмой, муковисцидозом и ВИЧ-инфицированных. А еще тех, кто бесконтрольно принимает антибиотики, которые убивают не только патогенные, но и полезные микроорганизмы. И самое страшное: из-за глобального потепления в ближайшее время грибок-убийца может выйти из-под контроля и разрастись там, где его пока не так много.

«Идет повышение влажности, у нас это заметно по участившимся наводнениям на Дальнем Востоке. Такие изменения происходят, и они действительно могут повлиять на ареал распространения самых различных организмов, в том числе и грибковых», — объяснил ведущий научный сотрудник Пущинского центра биологических исследований РАН, климатолог Алексей Карнаухов.

К 2100 году зона распространения Аспергиллус Фумигатус может вырасти на 77% и затронуть северные регионы Европы, Америки и Азии. А Аспергиллус Флавус отвоюет себе еще 16% и распространится на Аляске, севере Китая, в Скандинавии и России. По прогнозам ученых, это угроза для здоровья примерно девяти миллионов человек только на европейском континенте и, вполне возможно, новый вызов для жителей XXII столетия.