ООН призывает Израиль прекратить блокаду Газы после масштабных авиаударов

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Василий Небензя осудил удары по гражданским объектам и подчеркнул необходимость соблюдения международного гуманитарного права.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Rizek Abdeljawad

Израильская армия обстреляла сектор Газа. СМИ пишут, что это одна из самых масштабных бомбардировок ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля — Прим. ред.) за последнее время.

Авиаудары накрыли почти всю территорию анклава, в том числе густонаселенные районы. Обстрелы также пришлись на два госпиталя. По меньшей мере 51 человек погиб, более ста ранены. Среди них много детей, и число жертв продолжает расти! Ситуацию усугубляют массовые разрушения после бомбардировки, спасатели и врачи просто не успевают добраться до выживших и оказать им помощь.

На этом фоне постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя призвал Израиль прекратить блокаду сектора Газа и обеспечить доступ палестинцев к гуманитарной помощи.

Также дипломат осудил убийства работников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на территории анклава и напомнил, что такие действия нарушают международное право. Вместе с тем постпред заявил, что Россия приветствует освобождение из плена ХАМАС американского заложника Идана Александра. И добавил, что такой жест доброй воли мог бы стать шагом к перезапуску мирного процесса и прекращению огня.

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