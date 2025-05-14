Будущее Большого и Мариинского театров обсудили на заседании попечительских советов

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Путин: Большой и Мариинский театры являются символами России

Фото, видео: © РИА Новости/Артем Геодакян; 5-tv.ru

Речь шла о поддержке ведущих культурных учреждений страны, подготовке к юбилею и новых культурных инициативах.

А теперь — о мощных символах России и ее гордости. Именно так президент России Владимир Путин назвал Большой и Мариинский театры. На заседании попечительских советов обсудили перспективы развития этих площадок, а также поддержку искусства бизнесом и властью.

«Культурное достояние, духовная идентичность, творческое богатство — это мощная основа для развития страны и консолидации общества. Поддерживая самые разные проекты в сфере культуры, вы, уважаемые коллеги, вносите большой вклад в укрепление единства нашего народа. Искренне хочу вас за это поблагодарить. И, конечно, за деятельное участие в жизни флагманов нашей культуры — Большого и Мариинского театров. Большой и Мариинка — это два мощных символа России, без всякого преувеличения, это наша гордость, воплощение великой русской культуры и мировые центры музыкального искусства, и нам, безусловно, нужно четко видеть перспективы их развития», — заявил глава государства.

В следующем году Большой театр отметит 250-летие. Сейчас идут приготовления к празднованию. Это будет грандиозное событие для всех поклонников оперы, балета и симфонической музыки. В преддверии юбилея театр сумел искоренить одну из главных проблем последних лет — перекупщиков билетов.

«Мы резко подняли, я бы сказал, систему защиты интересов, особенно Большого театра. Спекулянты, торговавшие билетами в Большой театр, забирали до половины дохода. Повторяю, трудятся тысяча артистов, спекулянтов там, может быть, десятки. Никакой колумбийской мафии не снится такой бизнес», — отметил народный артист России, генеральный директор Большого театра, художественный руководитель и директор Мариинского театра Валерий Гергиев.

Большие проекты будут реализованы и в Петербурге. Запланирована реконструкция исторического здания Мариинского театра и строительство просторного концертного зала имени Чайковского. Там же может появиться и памятник композитору.

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