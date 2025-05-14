«Требует помощи специалиста»: нужен ли запрет откровенных аниме-игрушек в России

Психолог рассказал, чем опасны такие фигурки для детской психики.

В России обсуждают запрет игрушек в стиле аниме и манга, которые, по заявлениям ряда депутатов, открыто используют образы в откровенных позах. Life.ru поговорил с психологом Станиславом Самбурским и узнал, нормально ли, когда взрослые собирают такие игрушки и опасны ли аниме-фигурки для психики самих детей.

Как отмечает врач, коллекционирование аниме-игрушек не стоит приравнивать к детской порнографии:

«Фигурки в нижнем белье — это не про детей. Это про взрослых. Про их фантазии, уязвимости и потребность в контролируемом воображении», — рассказал он.

По словам психолога, для взрослых игрушка — это лишь проективный объект, и способ реализовать свои фантазии или эмоции через мультяшные образы, поэтому угрозы детству или половой неприкосновенности детей в покупке фигурок он не видит. Эксперт подчеркивает, предложение о запрете игрушек скорее связано с табуированием темы сексуальности в российском обществе.

«Стыд до сих пор доминирует над честным разговором о сексуальности. Родителям страшно, что ребенок где-то узнает информацию о физиологии и сексуальном контенте, но и у самих силы духа нет проводить половое воспитание», — говорит он.

Психолог объяснил, потенциально опасными игрушки могут быть лишь для психически неустойчивых взрослых, которые уже не могут контролировать свои импульсы или уже имеют определенные психические отклонения. Таким людям нужна работа со специалистом.

«Но и в этом случае — дело не в фигурке, а в психическом фоне, который требует помощи специалиста. Любой визуальный образ — нейтрален», — уверяет он.

Для формирования здоровой сексуальности и границ у детей важнее не запрет на эротизированные изображения, а честный разговор со взрослым и доверительные отношения в семье, где смогут объяснить, что он видит, заключил психолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Роскомнадзор заблокировал сайты для просмотра аниме.