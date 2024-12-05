Рейд Роскомнадзора? Почему не работают популярные сайты аниме в России

Пользователи не могут попасть по меньшей мере на четыре ресурса.

Роскомнадзор (РКН) ограничил доступ к четырем популярным сайтам для онлайн-просмотра аниме. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о таких сайтах, как jut.su, animego.org, yummyanime.tv и amedia.site. Уточняется, что ресурсы заблокированы по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Как пишет пресс-служба YummyAnime в Telegram-канале, возможной причиной блокировки могла стать пропаганда ЛГБТ* в аниме. Однако, отмечают представители, на сайте доступа к таким мультипликациям нет.

Кроме того, в YummyAnime сообщили, что большинство сайтов были добавлены в реестр РКН еще 2 декабря, а самые крупные — на следующий день. Однако заблокировали их именно 5 декабря. Доступ к аниме ресурсам ограничивается уже больше недели.

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Феномен популярности аниме

Еще в конце 2023 года режиссер Александр Ковтунец объяснил феномен популярности аниме. По его словам, полезные для молодежи воспитательные фильмы необязательно должны быть с назидательным оттенком, а, наоборот, в них необходимо в игровой форме говорить о важных для общества темах. Люди при посещении кинотеатра хотят отдохнуть.

Аниме настолько популярно среди молодежи, в частности, в РФ, как раз-таки из-за того, что там, полагает Ковтунец, затрагиваются волнующие подростков вопросы и варианты их решения. Однако такую тенденцию сложно проследить в российском и голливудском кинематографе.

Российские селебрити тоже смотрят аниме. Например, певец и продюсер Илья Гуров признался, что даже любит «Сейлор Мун», а также творчество знаменитого японского режиссера-аниматора Хаяо Миядзаки. Он поделился историей о том, как его опыт в этом мире раскрывался. Так, еще в 1990-2000-х годах фанфик Гурова по аниме «Сейлор Мун» опубликовали в популярном тогда журнале «Сериалы».

«Я стал переписываться с людьми из разных городов. И девушка из Улан-Удэ рассказала мне о таком замечательном аниме как „Унесенные призраками“ и прислала мне кассету. <…> И представьте, в нулевые по почте она прислала мне эту кассету, я посмотрел и с тех пор влюбился именно в творчество этого режиссера (Хаяо Миядзаки. — Прим. ред.)», — поделился певец.

Наставник в шоу «Танцы» Мигель рассказывал, что с сериала «Эльфийская песнь» для него открылась японская мультипликация, которой он интересуется по сей день.

РКН чистит рунет от запрещенки

Летом 2024 года Роскомнадзор заблокировал сайт Фикбук. Он предназначен для публикации фанатских произведений (фанфиков), которые пишут пользователи по мотивам различных кино, сериалов и книг. Помимо этого, на портале появляются и оригинальные истории (ориджиналы).

Согласно открытым источникам за прошлый год, сайт Фикбук является крупнейшей русскоязычной платформой для онлайн-публикаций фанфиков, ориджиналов и даже литературоведческих статей. РКН до этого уже не раз требовал от владельцев сайта удалить запрещенный в РФ контент, который, в частности, пропагандирует движение ЛГБТ*.

Осенью РКН ограничил доступ к мессенджеру Discord. Платформа заблокирована из-за нарушений российского законодательства. Уточняется, что Discord пренебрегал теми правилами, соблюдать которые необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков.

Вместе с тем Роскомнадзор заблокировал 197 VPN-сервисов. Они нарушают российское законодательство как средство обхода блокировок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Роскомнадзоре разъяснили приказ об ограничении работы интернет-ресурсов. Ведомство наделили дополнительными полномочиями.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России