«Не звездные абсолютно»: соседи Нины Гребешковой раскрыли характер актрисы

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 28 0

Соседи Нины Гребешковой: актриса была совсем не звездной, доброй и отзывчивой

Фото, видео: www.globallookpress.com/Pravda Komsomolskaya; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Они часто общались с артисткой и были близки с ее семьей.

Заслуженная артистка России Нина Гребешкова не была звездным человеком. Об этом 5-tv.ru рассказали соседи актрисы по даче Екатерина и Зинаида Архангельские.

«Полгода назад ее внучка привозила, мы ее видели. В прекрасном была настроении она, все было хорошо», — поделились женщины.

По словам соседей, семья актрисы — это добрые, скромные, отзывчивые и ни капли не звездные люди. Нина Павловна часто общалась и была близка с Зинаидой Дмитриевной и Екатериной Аркадьевной.

«Вообще женщина была чудесная. Люди были очень добрые, очень скромные, отзывчивые, не звездные абсолютно. Дружили со всеми соседями, в гости ходили. Обедали, чай пили, ужинали. Внучки у нас вместе росли», — рассказали соседки.

У актрисы была еще одна приметная черта — трудолюбие. В юности Гребешкова взваливала на свои плечи весь быт — уборку, готовку, ремонт — и с годами ничего не изменилось.

«Очень работящая. Сама и на крыше залатает, и забор покрасит, и под машиной что-то стучит. Люди были не звездные, очень добрые и порядочные», — отметили Зинаида и Екатерина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жила и умерла вдова режиссера Нина Гребешкова.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.55
-0.34 89.70
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:50
«Не звездные абсолютно»: соседи Нины Гребешковой раскрыли характер актрисы
13:37
Москва прощается с актрисой Ниной Гребешковой
13:19
Три вспышки на Солнце: какой будет геомагнитная активность Земли 15 мая
13:05
Большая работа: Путин согласовал антикризисную программу для угольной отрасли
12:52
Им доверия нет: женщины с какими именами постоянно изменяют мужьям
12:39
Ученые зафиксировали массовое распространение смертельно опасных грибков

Сейчас читают

«Нет переКосу памяти!»: Молдавия показала Евросоюзу, как нужно отмечать День Победы
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Неочевидные сигналы организма: какие симптомы говорят о заражении гриппом

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу