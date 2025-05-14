Москва прощается с актрисой Ниной Гребешковой

Церемония проходила в узком кругу родных и близких.

Церемония прощания с заслуженной артисткой России, актрисой Ниной Гребешковой прошла в Москве. Вдову легендарного режиссера Леонида Гайдая похоронили на Кунцевском кладбище — рядом с супругом. Эксклюзивные кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Семья артистки пожелала, чтобы похороны состоялись в узком кругу. При этом все желающие смогли почтить память легендарной актрисы.

Свои соболезнования родным и близким актрисы выразил глава государства Владимир Путин. Он отметил, что Гребешкова была талантливой и обаятельной актрисой, которую любили многие поколения зрителей, а добрая память о ней останется в сердцах как близких, так и поклонников.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Вечером 12 мая стало известно, что на 95-м году ушла из жизни актриса, которую любили многие поколения, вдова режиссера Леонида Гайдая — заслуженная артистка России Нина Гребешкова. За свою карьеру она сыграла больше 130 ролей.

Гайдай умер 19 ноября 1993 года в возрасте 70 лет. Его вдова пережила его на 31 год.

Гребешкова сыграла в более чем 80 кинокартинах — 5-tv.ru рассказал о ее самых выдающихся ролях.