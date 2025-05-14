Москва прощается с актрисой Ниной Гребешковой

Актрису Нину Гребешкову похоронили на Кунцевском кладбище
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Церемония проходила в узком кругу родных и близких.
Церемония прощания с заслуженной артисткой России, актрисой Ниной Гребешковой прошла в Москве. Вдову легендарного режиссера Леонида Гайдая похоронили на Кунцевском кладбище — рядом с супругом. Эксклюзивные кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.
Семья артистки пожелала, чтобы похороны состоялись в узком кругу. При этом все желающие смогли почтить память легендарной актрисы.
Свои соболезнования родным и близким актрисы выразил глава государства Владимир Путин. Он отметил, что Гребешкова была талантливой и обаятельной актрисой, которую любили многие поколения зрителей, а добрая память о ней останется в сердцах как близких, так и поклонников.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
Вечером 12 мая стало известно, что на 95-м году ушла из жизни актриса, которую любили многие поколения, вдова режиссера Леонида Гайдая — заслуженная артистка России Нина Гребешкова. За свою карьеру она сыграла больше 130 ролей.
Гайдай умер 19 ноября 1993 года в возрасте 70 лет. Его вдова пережила его на 31 год.
Гребешкова сыграла в более чем 80 кинокартинах — 5-tv.ru рассказал о ее самых выдающихся ролях.
Читайте также
80%
Нашли ошибку?