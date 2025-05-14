Европарламент начал проверку депутатов после их визита на парад Победы в Москве
Среди них — представители Кипра, Чехии, Словакии и Германии.
Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/S. Ziese; 5-tv.ru
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Брюссель начал собирать данные евродепутатов, которые летали в Москву на празднование 80-летия Победы. Об этом сообщил кипрский представитель Европарламента. Он вместе с коллегами из Словакии, Германии и Чехии теперь фигурант внутреннего расследования. Все из-за посещения парада на Красной площади.
Депутаты общались с российскими политиками и заявляли, что устали от того, что Европарламент до сих пор ничего не сделал, чтобы урегулировать конфликт на Украине. Вместо этого вот уже три года обсуждаются только поставки Киеву оружия и выделение все новых средств. В Европарламенте пока от комментариев о преследовании воздерживаются.
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