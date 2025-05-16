Вы выдержите испытание: китайский гороскоп на неделю с 19 по 25 мая

На что следует обратить внимание на грядущей неделе?
Фото, видео: 5-tv.ru
5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 19 по 25 мая от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.
Яркая неделя сразу с тремя днями для активности. Воспользовавшись их энергиями, вы можете существенно улучшить уровень своей удачи. Отметьте в своих планах на неделю 19, 22 и 25 мая, понедельник, четверг и воскресенье. Остальные дни тоже неплохие, но эти особенно отмечены в китайских текстах.
19 мая, понедельник
День Каменной крысы
Прекрасный день для реноваций, брака, начала работы, земляных работ, путешествий, открытия бизнеса, переездов. Те, кто подключится к энергиям этого дня, получат рост благосостояния семьи, хорошую удачу для детей и внуков, рост доходов. А хорошая звезда Благодетели месяца поможет сделать этот день ярче и придаст сил.
К тому же, структура дня «Зеленый дракон сияет» обещает успех в общении с начальством и покровителями, поиска славы, богатства и повышения репутации. Надо действовать, дамы и господа!
Совет: начальная трудность. Стратегия преодоления трудностей на начальном этапе развития. Подождите лучшего времени. Избавьтесь от устаревшего, делегируйте. Оцените возможности перед началом работы.
20 мая, вторник
День Земляного быка
Негативные звезды «Красный феникс» и «Абордажный крюк» нивелируют все позитивные эффекты этого дня. А структура «Красная птица в могиле» обещает проблемы с документами, искажения фактов и неверные решения в управлении. Мы такое не любим и стараемся действовать предельно внимательно и осторожно. Допустимо сегодня, тем не менее, обращаться к врачу, проводить переговоры, отправляться на свидания, начинать обучение, делать косметический ремонт и инвестировать.
Совет: отсутствие иллюзий. Стратегия отказа от иллюзий. Не давайте событиям увлечь и запутать себя. Если вы освободитесь от пустых страстей, суетности и тщеславия, то сможете действовать непринужденно и уверенно.
21 мая, среда
День Стального тигра
Подмигнуть счастливыми звездами этот день, к сожалению, не может. Он годится только для собраний, свиданий, сбора долгов и отдыха. Да и структура не слишком симпатичная, расклад войны «Великий белый в одном дворце» считается одним из наиболее неблагоприятных. Лучше заниматься рутиной и не рассчитывать на поддержку звезд.
Совет: сияние. Стратегия поиска опоры в трудное время. Ваши усилия приведут к успеху, если вы накопите достаточно сил, чтобы не останавливаться на полпути. Сделайте осознанное усилие.
22 мая, четверг
День Золотого кролика
Получает благоприятную звезду «Небесной добродетели», а вместе с ней и поддержку целой плеяды позитивных звезд. Очень хорош для путешествия, инвестиций, встреч, собраний, свиданий, карьерного роста, подписания контрактов и документов, путешествий, ремонтов и переезда в новый дом. Все дела, начатые сегодня, получат успешное завершение, дадут рост доходов и принесут помощь благородных людей. В структуре дня содержится сразу несколько ключевых знаков, указывающих на возможные подвижки в бизнесе и прибылях. Постарайтесь использовать эти энергии по максимуму.
Совет: срединное доверие. Стратегия развития интуиции. Будьте искренни, правдивы и достойны доверия. Очистите сердце от алчности, страха и низменных желаний, чтобы стал слышен его истинный голос.
23 мая, пятница
День Водного дракона
Огненная звезда (Марс) дает надежду тем, кто что-то запланировал на этот день. Однако офицер дня «Закрытие» даст лишь успешное завершение проектов, начинать что-то будет сложнее. К тому же, звезда болезней может дать ухудшение хронических болячек или ошибки при визите к врачу — это не день медицины.
Совет: большое скопление. Стратегия подготовки себя к великим делам. Сконцентрируйтесь на главном. Используйте свой жизненный опыт. Будьте твердым и настойчивым. Это великое время, которое принесет щедрые плоды.
24 мая, суббота
День Водной змеи
«Малый красный охват» дает этому дню негативные нотки. Путешествовать, играть свадьбу, начинать ремонт и переезжать в новый дом китайцы не рекомендуют — грозят ухудшением здоровья, финансовыми потерями и даже банкротством. Допустимо сегодня, тем не менее, планировать, учиться, проводить романтические и деловые встречи, приступать к лечению. Но следует делать скидку на неожиданные вводные: могут быть скандалы, большой риск нарваться на агрессивное поведение, а дела, начатые сегодня, ничем не закончатся.
Совет: прорыв. Стратегия решительного действия. Пусть скрытое станет явным. Смело преодолевайте препятствия. Помогайте тем, кто стоит ниже вас.
25 мая, воскресенье
День Деревянной лошади
«Желтый охват» управляет этим днем. К нему присоединяются «Желтая сеть», «Красный сандал», «Небесный» и «Земной» императоры. Те, кто подключится к энергиям этого дня, получит рост доходов и числа их источников, общее повышение удачи, как следствие хорошее настроение. Прекрасный день для активности. Также сегодня хорошо проводить генеральную уборку, расхламление и очищение души, тела и окружающего вас пространства.
Совет: небо. Стратегия построения творческого замысла. Вы выдержите испытание. Если ваше желание скромно и разумно, оно точно исполнится.
Читайте также
80%
Нашли ошибку?