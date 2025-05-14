Блогер Гусейн Гасанов заочно арестован и объявлен в розыск

Блогер Гусейн Гасанов объявлен в розыск и заочно арестован. Его обвиняют в легализации и отмывании денежных средств в особо крупном размере. Информация появилась на портале судов общей юрисдикции Москвы.

Блогеру грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас он проживает за пределами России, предположительно в Азербайджане. История началась 23 апреля — тогда дело Гасанова поступило в Чертановский суд, который удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заочного ареста.

У Гасанова не в первый раз проблемы с законом. Так, в ноябре 2024 года Федеральная налоговая служба заблокировала счета компании блогера. Причина такого решения — долги, в том числе ресторанной компании ООО «Банда Фудс». Их сумма превышала 110 миллионов рублей.

До инцидента с ФНС арбитражный суд взыскал с бывшей компании Гасанова более 10 миллионов рублей по иску предпринимательницы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что блогер Гусейн Гасанов погасил долг перед ФНС на 112 миллионов рублей.