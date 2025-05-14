«Очарована»: звезда сериала «H2О: просто добавь воды» Кариба Хейн родила первенца

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 40 0

Актриса Кариба Хейн родила сына

«Очарована»: актриса Кариба Хейн родила сына

Фото: www.globallookpress.com/Panoramic

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Актриса стала мамой мальчика.

Актриса Кариба Хейн впервые стала мамой в возрасте 36 лет. Об этом она сообщила на странице в своей социальной сети.

«Очарована этим маленьким мальчиком», — подписала фото с сыном актриса.

Фото: Instagram*/ caribaheine

Кариба вышла замуж за Мэтта Понга в Тоскане в июне прошлого года. В декабре она опубликовала новость о том, что они с супругом ждут их первого ребенка. Имя сына пока не разглашается.

Актриса стала известна благодаря сериалу «H2O: просто добавь воды». В нем она исполнила одну из главных ролей — Рикки Чедвик. По сюжету девушка и ее подруги вынуждены от соприкосновений с водой превращаться в русалок.

У Карибы было много эпизодических ролей в кино, она также профессионально танцевала и снималась в рекламных роликах, однако ни один из ее экранных образов не принес такого же успеха, как роль русалки. А в 2022 году Кариба и вовсе завершила кинокарьеру.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лиза Моряк рассказала о присутствии мужа на ее вторых родах. По ее словам, он был с ней все время и помог пережить невозможные боли.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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