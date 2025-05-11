Актриса постепенно приходит в себя после эпидуральной анестезии.

Актриса Лиза Моряк стала мамой во второй раз. После родов она поделилась, что ее муж, режиссер Сарик Андреасян был с ней все время до появления ребенка на свет и помог пережить мучительные боли. Об этом артистка написала в личном блоге в соцсетях.

«У нас случились партнерские роды, которых опасался Сарик всю жизнь! Он видел, как мне больно, сел рядом и держал меня за руку, и больше не уходил. Крутое чувство, чувство настоящего мужского плеча даже в таком деликатном положении!» — эмоционально поделилась Лиза.

текст. Instagram*/ moryakliza

По словам Лизы, схватки начались с утра, примерно в четыре часа, и проходили они достаточно трудно. Актриса сравнила их с первыми родами, которые длились около 18 часов.

«В машине у меня начались такие активные схватки, что водитель, который нас вез, так стрессанул, что все время что-то дергал, ехал не по полосе, еще в придачу оказался глухонемым. Слава богу, что он не слышал моих стонов и вздохов», — рассказала Лиза Telegram-канале, который ведет совместно с Сариком.

К тому же, как отметила Моряк, когда она доехала до родильного блока, уже не могла сидеть и стоять из-за нестерпимой боли. Супруг при этом собирался уехать домой, но врачи его остановили, пояснив, что ребенок скоро родится.

Лизе делали эпидуральную анестезию, поэтому после родов она испытала слабость. Дочь пара решила назвать Шарлиз.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лиза Моряк и Сарик Андреасян стали родителями во второй раз.

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