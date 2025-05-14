Звонок из «МВД»? Чего по телефону никогда не скажет реальный полицейский

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 13 0

МВД России: реальный сотрудник полиции не будет звонить гражданину с просьбами

Звонок от «полицейского»? Бросайте трубку — это мошенники

Фото: www.globallookpress.com

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Злоумышленники активно используют доверие к сотрудникам правоохранительных органов.

Звонок с «полицейского» номера и требование что-то сделать — классическая схема мошенников. Об этом предупреждают в Управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, пишет aif.ru.

Настоящий сотрудник правоохранительных органов не запрашивает данные и не просит совершить действия через телефон. Единственно допустимый формат общения — официальная повестка и личное приглашение в отделение.

Мошенники активно используют доверие к форме. Голос уверенный, речь убедительная, часто звучат реальные данные, присутствует давление и срочность. Уловки направлены на то, чтобы вывести из равновесия и заставить подчиниться.

Любые предложения участвовать в «операциях», спасать «счета» или срочно переводить средства — признаки обмана. Единственно верный шаг — прекратить разговор, зафиксировать номер и обратиться в полицию лично или через официальный канал.

Ранее 5-tv.ru объяснял, как уберечь жилье пожилого человека от мошеннических посягательств. Наиболее надежный способ — заключение договора при участии владельца недвижимости.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.22
-0.33 90.38
0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:18
Звонок из «МВД»? Чего по телефону никогда не скажет реальный полицейский
23:08
Утверждены составы делегаций России и Украины для переговоров в Стамбуле
23:00
Молния ударила в зоопарк на юге Франции: 13 пострадавших, среди них дети
22:48
«Оранжевый» уровень опасности ожидается в Москве и Подмосковье
22:34
«Без работы осталась»: Аглая Шиловская раскрыла правду о беременности
22:15
В издательстве «Эксмо» прошли обыски по делу о ЛГБТ*-пропаганде

Сейчас читают

«Нет переКосу памяти!»: Молдавия показала Евросоюзу, как нужно отмечать День Победы
Так и не смогла уйти от Леонида Гайдая: как жила и умерла вдова режиссера Нина Гребешкова
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу