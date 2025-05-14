Всего три шага: как защитить квартиру пожилого родственника от мошенников

Надежнее всего оформить договор в присутствии человека, на которого оформлена недвижимость.

Мошенники не теряют интереса к квартирам пожилых людей. Риелтор и эксперт по недвижимости Владимир Шмелев рассказал в беседе с Газета.ру, что схемы становятся все хитрее, а риск остаться без жилья реальнее. Но есть способ поставить надежный щит — и сделать это можно уже сегодня.

Распространенный совет в Интернете — подать заявление в Росреестр о запрете на сделки без личного участия владельца. Формально он помогает, но работает лишь до тех пор, пока пенсионера не уговорят или не напугают. И тогда… Запрет снимается, договор подписывается, квартира уходит. Вернуть жилье потом почти невозможно.

Но есть способ реально защитить недвижимость. По словам риелтора, нужно оформить с пожилым родственником договор займа с залогом квартиры. Это несложно: вы даете ему небольшую сумму — скажем, пять или десять тысяч рублей, и фиксируете это юридически. После этого оформляется договор залога — квартира попадает под обременение в вашу пользу.

«С этого момента объект недвижимости юридически находится у вас в залоге. Это значит, что любые действия с квартирой — будь то продажа, дарение или переоформление — становятся невозможными без вашего согласия как залогодержателя», — рассказал специалист.

Важно: человек остается собственником, продолжает жить в квартире, оформляет льготы, оплачивает коммуналку — все, как обычно. Меняется только одно: его жилье становится юридически защищенным.

Для оформления нужны три шага:

Составить договор займа (допустимо без нотариуса);

Заключить договор залога;

Зарегистрировать обременение в Росреестре — через МФЦ или онлайн.

Сумма займа может быть символической. Главное — не долг, а сам факт обременения. Можно прописать беспроцентное возвращение в течение 10 лет — или не прописывать сроки вовсе. А в случае наследства долг просто возвращается, и обременение снимается.

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