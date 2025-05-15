Начальника отдела полиции в Петербурге задержали по делу о крупной взятке
Оперативники провели обыски по месту жительства и на рабочем месте подозреваемого.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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В Петербурге произошло громкое задержание. По делу о крупной взятке проходит начальник одного из отделов полиции Василеостровского района Игорь Колесников.
Сообщается, что он оказывал покровительство местным коммерсантам за гонорар в миллион рублей. На опубликованных кадрах видно, что оперативники проводят обыски дома и в служебных помещениях. Особо отмечается, что на допрос также доставлены предприниматели, которые дали взятку. Сейчас следствие выясняет все детали.
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