Начальника отдела полиции в Петербурге задержали по делу о крупной взятке

В Петербурге произошло громкое задержание. По делу о крупной взятке проходит начальник одного из отделов полиции Василеостровского района Игорь Колесников.

Сообщается, что он оказывал покровительство местным коммерсантам за гонорар в миллион рублей. На опубликованных кадрах видно, что оперативники проводят обыски дома и в служебных помещениях. Особо отмечается, что на допрос также доставлены предприниматели, которые дали взятку. Сейчас следствие выясняет все детали.